(VTC News) -

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm giới thiệu thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số, đồng thời tiếp nhận bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” do Công ty Cổ phần Phygital Labs trao tặng.

Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm thơ “Vũ Trung Sơn Thủy” (Non nước trong mưa) của Hoàng đế Thiệu Trị (vị vua thứ 3 của triều Nguyễn), được sáng tác theo thể Hồi văn kiêm liên hoàn. Đây là một trong những hình thức sáng tác độc đáo của thơ ca Việt Nam, thể hiện nghệ thuật sử dụng ngôn từ tài hoa và khả năng biến hóa trong cách đọc của tác giả.

Tác phẩm “Vũ Trung Sơn Thủy” với 128 cách đọc độc đáo của vua Thiệu Trị được giới thiệu qua công nghệ số.

Với 56 chữ được sắp xếp theo cấu trúc đặc biệt, tác phẩm có thể tạo thành 128 cách đọc, tương ứng 128 bài thơ với những nội dung và ý nghĩa khác nhau. Thông qua ứng dụng công nghệ số, công chúng có thể trực tiếp khám phá các cách đọc, cảm nhận sự phong phú trong nghệ thuật ngôn ngữ và tư duy sáng tạo của vị hoàng đế triều Nguyễn.

Việc giới thiệu tác phẩm bằng hình thức tương tác số không chỉ góp phần làm nổi bật giá trị đặc sắc của di sản thơ ca cung đình mà còn mở ra phương thức tiếp cận mới, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, dễ dàng tìm hiểu và trải nghiệm di sản văn hóa.

Đông đảo bạn trẻ tò mò tìm hiểu tác phẩm “Vũ Trung Sơn Thủy” với 128 cách đọc độc đáo của vua Thiệu Trị.

Thông qua các hoạt động này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản. Qua đó, góp phần đưa di sản văn hóa Huế đến gần hơn với công chúng, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách trong hành trình khám phá Cố đô.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức lễ tiếp nhận bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” do Công ty Cổ phần Phygital Labs trao tặng.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô” là giải pháp ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quảng bá du lịch và giới thiệu các giá trị di sản văn hóa Huế. Hệ thống hướng đến việc xây dựng trải nghiệm tham quan hiện đại, tương tác và thuận tiện, tăng cường kết nối du khách với các điểm đến, công trình kiến trúc và di sản văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp nhận bản quyền phần mềm Hệ thống trạm check-in Du lịch thông minh “Bước cùng Cố đô”.

“Thay mặt Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tôi xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phygital Labs quan tâm, đồng hành và trao tặng bản quyền phần mềm, nâng cao khả năng tương tác cho du khách”, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bày tỏ.

Ông Nguyễn Huy - Đại diện Công ty Cổ phần Phygital Labs kỳ vọng, việc trao tặng bản quyền phần mềm sẽ mở đầu cho quá trình hợp tác lâu dài với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.