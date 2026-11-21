(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc chiều 21/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên bế mạc.

Tại Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, sự đồng hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân.

Những nỗ lực này góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục các hạn chế, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2027.

Trong đó, Quốc hội yêu cầu chủ động xây dựng phương án và tổ chức truyền thông chính sách kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội, chuẩn bị cho việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình từ năm 2027, phù hợp với Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Cùng với đó, Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh mua sắm tập trung, đàm phán giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

Liên quan chính sách an sinh xã hội, Quốc hội đề nghị Chính phủ chủ động phương án thích ứng với già hóa dân số, thí điểm “kinh tế bạc”; phát triển mạng lưới và các mô hình chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật dựa vào cộng đồng.

Đồng thời, phát huy vai trò người cao tuổi, người khuyết tật; nâng cao khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với hạ tầng giao thông, công trình công cộng, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, phục hồi chức năng và dịch vụ số.

“Chú trọng công tác gia đình, trẻ em và thúc đẩy bình đẳng giới thực chất; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; thu hẹp khoảng cách giới trong lao động, việc làm, thu nhập và bảo hiểm xã hội”, Nghị quyết nêu rõ.

Một nhiệm vụ khác được Quốc hội đặt ra là chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy với công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Chính phủ cần chỉ đạo nhân rộng các mô hình địa bàn không ma túy, bảo đảm hiệu quả, bền vững; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, trốn thuế, chuyển giá, buôn bán người.

Quốc hội lưu ý khẩn trương rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội cho lao động trên nền tảng số, khu vực phi chính thức.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng, kết nối, chia sẻ hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.