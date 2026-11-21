(VTC News) -

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt nội dung tiếp thu, giải trình tại Quốc hội. (Ảnh: Cục Môi trường)

Luật gồm 4 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của luật.

Luật cắt giảm nhiều đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường, chuyển mạnh sang đăng ký môi trường. Địa phương được giao thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; hậu kiểm được tăng cường thông qua giám sát dựa trên rủi ro và dữ liệu. Luật cũng bổ sung quy định tạo thuận lợi cho tái chế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hoàn thiện quy định về thị trường carbon.

Trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đối với dự án Luật.