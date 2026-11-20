(VTC News) -

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trên phạm vi cả nước.

Tại Huế, 8 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong 3 ngày, từ 22 đến 24/11, với nội dung và thể loại đa dạng. Trong ngày đầu tiên, 22/11, khán giả sẽ được thưởng thức phim tài liệu Dáng đứng Việt Nam và phim truyện Chuyện tình Khau Vai.

Ngày 23/11 tiếp tục với phim truyện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu và phim hoạt hình Phật Hoàng. Trong ngày 24/11, bốn tác phẩm còn lại gồm Báu vật trời cho, phim tài liệu Làng xây đảo, phim hoạt hình Người thầy của muôn đời và phim truyện Quý tử vượt giàu sẽ được giới thiệu đến công chúng.

TP Huế sẽ tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa những tác phẩm mang nội dung lịch sử, văn hóa với các bộ phim có đề tài gần gũi đời sống đương đại.

Từ những câu chuyện về truyền thống dân tộc, các nhân vật lịch sử đến tình cảm gia đình và đời sống xã hội, mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho tuần phim. Việc lựa chọn nhiều thể loại cũng giúp chương trình tiếp cận các nhóm khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Hiện hoạt động phát vé miễn phí được triển khai tại rạp BHD Star Huế, thuộc Trung tâm thương mại Vincom Plaza Huế, số 50A Hùng Vương. Người dân có thể liên hệ trực tiếp quầy vé để tìm hiểu lịch chiếu và nhận vé tham dự chương trình.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cũng thông báo rộng rãi về việc miễn phí tham quan di tích dành cho du khách là công dân Việt Nam. Chương trình này được thực hiện theo các Nghị quyết của HĐND TP Huế, nhân dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo đó, trong ngày 23/11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ miễn phí vé tham quan cho người dân địa phương và du khách nội địa khi tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế như: Đại Nội Huế, lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, lăng Dục Đức, điện Hòn Chén, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…

Ngoài ra, TP. Huế cũng sẽ miễn phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan cho công dân Việt Nam trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Huế.