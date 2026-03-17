Trào lưu 'mua nhà, mua xe' là gì mà gây sốt TikTok?

Clip: Trào lưu “mua nhà, mua xe” đang gây sốt TikTok với cách thể hiện tình cảm dễ thương. (Nguồn: @huydangnha)

Những ngày gần đây, mạng xã hội TikTok liên tục xuất hiện hàng loạt video mang cùng mô-típ với ba khung hình, tuy đơn giản nhưng lại khiến người xem vừa bật cười, vừa cảm thấy ấm lòng. Được gọi vui là trào lưu “mua nhà, mua xe”, trend này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, trở thành một trong những nội dung được giới trẻ Việt hưởng ứng sôi nổi nhất thời gian gần đây.

Khi những ước mơ lớn bất ngờ nhường chỗ cho mong muốn giản dị của người thân. (Ảnh: @huydangnha)

Điểm đặc biệt của trào lưu nằm ở cách thể hiện cảm xúc rất đời thường nhưng gần gũi. Một video thường được ghép từ ba bức ảnh với cấu trúc rõ ràng. Ở bức ảnh đầu tiên, người đăng thường liệt kê những mục tiêu lớn trong cuộc sống như mua nhà, mua xe, mua đất, đạt tự do tài chính hay đi du lịch khắp nơi. Đây đều là những ước mơ quen thuộc, phản ánh áp lực và khát vọng ổn định kinh tế của người trẻ.

Sang bức ảnh thứ hai, một người thân, bạn đời hoặc người yêu xuất hiện nêu lên mong muốn rất giản dị, như thèm một ly trà sữa, muốn được dẫn đi ăn đồ Thái, đi chơi cuối tuần hay thậm chí là nhờ “dẫn cháu đi công viên”. Chính sự đối lập giữa những mục tiêu lớn lao và nhu cầu nhỏ bé đời thường đã tạo nên điểm nhấn cảm xúc cho trào lưu.

Đến bức ảnh thứ ba, phần được xem là “linh hồn” của video, người đăng bài sắp xếp lại danh sách ưu tiên, đưa mong muốn của người thân ở ảnh thứ hai lên vị trí số một. Những mục tiêu như mua nhà, mua xe hay tự do tài chính bỗng lùi xuống phía sau. Sự thay đổi này truyền tải thông điệp dễ thương: Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những kế hoạch lớn hay xa xôi, mà ở việc sẵn sàng đặt niềm vui của người mình yêu thương lên trước.

Trào lưu “mua nhà, mua xe” trên TikTok khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thấy ấm lòng. (Ảnh: @lucifer24689)

Không dừng lại ở việc bày tỏ tình cảm với người yêu, các clip đu trend này còn được dùng để “thay lời muốn nói” với các thành viên trong gia đình. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc con cái ưu tiên mong muốn của cha mẹ, anh chị em trêu chọc nhau hay vợ chồng thể hiện sự quan tâm bằng những điều nhỏ nhặt. Với những người ngại bày tỏ cảm xúc trực tiếp, video ngắn lại trở thành cầu nối cảm xúc đầy tự nhiên.

Chia sẻ về lý do thực hiện video theo trào lưu, một TikToker cho biết: “Ban đầu mình chỉ làm cho vui thôi, nhưng khi đăng lên thì mẹ mình xem được và cười rất nhiều. Mình nhận ra đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến người thân cảm thấy được quan tâm". Theo chàng trai này, điều khiến xu hướng trở nên đặc biệt chính là cảm giác chân thật, không cần dàn dựng cầu kỳ.

Chỉ với ba bức ảnh đơn giản, trào lưu “mua nhà, mua xe” trở thành cách mới để giới trẻ bày tỏ tình cảm với người thân. (Ảnh: @cuocsongdhs1)

Trào lưu nhắc người trẻ rằng đôi khi điều quan trọng nhất lại là niềm vui của người mình thương. (Ảnh: @bolanghia68)

Giữa vô số nội dung giải trí trên mạng xã hội, trào lưu “mua nhà, mua xe” gây chú ý không phải vì kỹ xảo hay sự hoành tráng, mà bởi nó chạm đúng tâm lý của người Việt, coi trọng tình cảm gia đình và những niềm vui giản dị. Dù được thể hiện theo phong cách lãng mạn hay hài hước, thông điệp chung vẫn là sự trân trọng những người ở bên cạnh mình.