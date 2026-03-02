Vì sao trào lưu 'kết ấn cầu tài' gây sốt mạng đầu năm Bính Ngọ?

(VTC News) -

Những ngày đầu năm Bính Ngọ, mạng xã hội nóng lên trào lưu mới mang tên “kết ấn cầu tài”. Những người tham gia chỉ cần thực hiện vài động tác tay đơn giản, chia sẻ hình ảnh và video với niềm tin rằng đây là “cử chỉ may mắn” có thể mang lại tài lộc, thuận lợi cho năm mới.

Từ TikTok, Facebook đến Instagram, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bức ảnh bàn tay đan chéo theo một cách đặc biệt, kèm theo các dòng trạng thái hài hước như “xin vía giàu sang” hay “kết ấn xong chờ tiền về”.

Trào lưu 'kết ấn cầu tài' gây sốt TikTok. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thực tế, “kết ấn cầu tài” đã xuất hiện từ vài năm trước trên một số nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Ban đầu, đây chỉ là kiểu tạo dáng tay mang tính giải trí, được người dùng chia sẻ như một biểu tượng may mắn. Sau đó, dân mạng Việt Nam nhanh chóng tiếp nhận và biến nó thành một xu hướng đầu năm, đặc biệt trong bối cảnh mọi người đều mong muốn khởi đầu mới thuận lợi và tích cực.

Một phần sức hút của trào lưu đến từ sự đơn giản. Không cần đạo cụ, không tốn thời gian chuẩn bị, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện động tác “kết ấn” chỉ trong vài giây. Chính tính dễ tiếp cận này khiến trào lưu trở thành một dạng “thử thách nhẹ nhàng” trên mạng xã hội, nơi bạn bè rủ nhau làm theo, quay video hoặc chụp ảnh đăng tải để bắt kịp xu hướng. Càng nhiều người tham gia, hiệu ứng lan tỏa càng mạnh, biến một cử chỉ nhỏ thành hiện tượng viral.

Không ít cư dân mạng hài hước lý giải rằng hình dáng bàn tay khi kết ấn trông giống một “thỏi vàng”, vì vậy được gắn với ý nghĩa cầu tài lộc. Nhiều bài đăng lan truyền với lời khẳng định vui rằng chỉ cần bắt chéo các ngón tay đúng cách thì sẽ “hút vía giàu”, sớm trở thành phú ông, phú bà. Dù mang màu sắc giải trí rõ rệt, sự lạc quan mà trào lưu tạo ra lại trở thành yếu tố khiến nhiều người thích thú, đặc biệt trong không khí đầu năm mới.

Chỉ cần bắt chéo vài ngón tay theo một cách nhất định, nhiều người tin rằng đó là cách mang lại tài lộc. (Ảnh: Chụp màn hình Tiktok)

Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng sôi nổi, có những ý kiến cho rằng động tác “kết ấn” này khiến bàn tay trông khá giống thủ ấn xuất hiện trong một số phương pháp rèn luyện tinh thần hoặc tín ngưỡng truyền thống. Trong các bối cảnh đó, thủ ấn thường mang ý nghĩa biểu tượng hoặc hỗ trợ sự tập trung tâm trí, chứ không phải nhằm cầu may mắn hay tài lộc theo cách mà mạng xã hội đang lan truyền.

Chính vì vậy, theo họ, người tham gia nên hiểu rõ bản chất trào lưu để tránh hiểu sai hoặc gán cho nó những ý nghĩa tâm linh quá mức. Việc biến một động tác mang tính biểu tượng thành nội dung giải trí không phải là điều tiêu cực, nhưng cần được thực hiện với thái độ tôn trọng, đặc biệt khi xuất hiện tại các không gian trang nghiêm hay linh thiêng.

Dẫu vậy, nhìn ở góc độ tích cực, “kết ấn cầu tài” phản ánh rõ nét tâm lý chung của giới trẻ trên mạng xã hội hiện nay, đó là tìm kiếm niềm vui nhỏ và năng lượng tích cực thông qua các xu hướng mang tính cộng đồng. Trong nhịp sống nhiều áp lực, những trào lưu dễ thương, hài hước giúp người dùng có thêm lý do để tương tác, kết nối và giảm bớt căng thẳng.

Không ít bình luận trên mạng cho thấy người tham gia hiểu rõ tính chất vui vẻ của trào lưu: "Không biết giàu không nhưng thấy vui cái đã, đầu năm cần năng lượng tích cực thế này"; "Kết ấn xong rồi, giờ ngồi đợi tài khoản ngân hàng rung thôi!"; "Trend này dễ thương thật, ai cũng làm được, không cần filter cầu kỳ"...

Nhiều tài khoản chia sẻ rằng họ không tin việc “kết ấn” có thể mang lại tiền tài, nhưng xem đây như một cách tạo động lực tinh thần đầu năm, giống như việc viết mục tiêu mới hay gửi lời chúc may mắn cho bản thân.

Nhiều người đu trend "kết ấn cầu tài" vì đơn giản.

Điều quan trọng không nằm ở việc trào lưu có thực sự mang lại may mắn hay không, mà ở cách cộng đồng tiếp nhận nó. Việc hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa và giới hạn của mỗi xu hướng sẽ giúp người dùng có thái độ đúng đắn, vừa tận hưởng niềm vui giải trí, vừa giữ được sự tôn trọng đối với các giá trị văn hóa; bởi sau tất cả, điều khiến một trào lưu trở nên “gây sốt” không chỉ là động tác hay hình ảnh, mà chính là cảm giác tích cực và sự kết nối mà nó mang lại cho cộng đồng mạng trong những ngày đầu năm mới.