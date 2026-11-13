Trào lưu 'một ngày trăm họ, một đời đôi ta' là gì mà ngập tràn mạng xã hội?

(VTC News) -

Nhiều cặp đôi đu trend “một ngày trăm họ, một đời đôi ta” ngập tràn mạng xã hội vào mùa cưới.

Tháng 11 là mùa cưới, mạng xã hội những ngày này xuất hiện ngày càng nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau giữa khung cảnh tiệc cưới đã tàn. Trên bàn vẫn còn bát đĩa, chai nước, ly cốc ngổn ngang. Ghế ngồi xô lệch, khăn trải bàn nhàu nhĩ, hoa trang trí rơi vương vãi. Phía sau là sân khấu cưới đã tắt đèn, những chiếc bàn tiệc không còn khách khứa.

Giữa khung cảnh có phần bừa bộn ấy, cô dâu chú rể vẫn mặc nguyên trang phục cưới, ngồi sát bên nhau, có người tựa đầu vào vai bạn đời, có người nắm tay hoặc nhìn nhau mỉm cười. Những bức ảnh kiểu này thường đi kèm dòng chữ: “Một ngày trăm họ, một đời đôi ta”; đây cũng là tên một trào lưu mùa cưới đang bùng nổ trên TikTok.

Để tham gia trào lưu này, các cặp đôi chụp ảnh chung lúc tiệc cưới tàn, quan khách đã về hết, để lại cô dâu chú rể với khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi trong ngày cưới. Thay vì chỉ chụp những bức ảnh chỉn chu bên phông nền hoa tươi, sân khấu lộng lẫy hay bàn tiệc được sắp xếp hoàn hảo, các cặp vợ chồng mới cưới chọn ghi lại khung cảnh chân thực đời thường lúc tiệc tàn.

Thực tế trong các đám cưới là cô dâu chú rể không có thời gian thực sự bên nhau, dành cho nhau vì họ mất nhiều giờ cho việc trang điểm, làm lễ, nâng ly, chụp ảnh và tiếp đón họ hàng, bạn bè... Khi khách đã về hết, âm nhạc dừng lại, ánh đèn sân khấu tắt đi, họ mới thực sự có thể thả lỏng, nhìn lại một ngày vừa trải qua và tận hưởng những phút giây đầu tiên sau khi chính thức trở thành vợ chồng.

Trào lưu này xuất phát từ mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, nhiều cặp đôi trẻ sau khi tổ chức đám cưới liền đăng bức ảnh ngồi bên nhau hạnh phúc. Từ khóa về “bức ảnh sau đám cưới” nhanh chóng trở thành xu hướng tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, cụm từ “một ngày trăm họ, một đời đôi ta” trở thành điểm nhấn của trào lưu. Một ngày - ngày cưới - có sự góp mặt của hàng trăm khách mời, nhưng một đời - cuộc sống hôn nhân phía sau - chỉ có hai người đồng hành. Bởi vậy, thay vì lưu giữ riêng những khoảnh khắc rực rỡ, hoàn hảo trước ống kính, nhiều đôi muốn có thêm một bức ảnh chân thực với tất cả sự bừa bộn, mệt mỏi và những cảm xúc còn đọng lại sau buổi tiệc.

Nhiều người chia sẻ rằng trào lưu này rất tích cực giúp lưu giữ khoảnh khắc đẹp của cặp đôi. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ cảm nhận về trào lưu này, nhiều người trẻ xúc động viết rằng khoảnh khắc tàn tiệc đó tuy không phải đẹp nhất nhưng lại rất tình cảm và hạnh phúc. “Nhìn những bức ảnh này tự nhiên thấy xúc động. Không váy áo lộng lẫy, không sân khấu lung linh, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau giữa đống bàn tiệc ngổn ngang mà vẫn thấy hạnh phúc. Có lẽ đây mới là khoảnh khắc đáng nhớ nhất sau một ngày dài”; “Tôi nghĩ sau này khi nhìn lại, có khi hai bạn sẽ nhớ bức ảnh này nhiều hơn cả những tấm hình đứng trên sân khấu hay chụp cùng khách mời”.

“Cô dâu chú rể trông có vẻ mệt, bàn tiệc cũng chẳng còn gọn gàng nhưng ánh mắt và nụ cười dành cho nhau thì thật sự rất đẹp. Chúc các cặp đôi luôn giữ được cảm giác bình yên này suốt cuộc đời”; “Đám cưới có thể chỉ diễn ra một ngày, có hàng trăm người đến chung vui rồi ra về, nhưng người ở lại bên mình mới là điều quan trọng nhất”; “Sau này có cãi nhau, có giận hờn, hy vọng các cặp đôi vẫn nhớ đến khoảnh khắc này. Ngày ấy giữa bao nhiêu người đến dự, bao nhiêu việc phải lo, cuối cùng hai người vẫn chọn ngồi lại bên nhau. Vậy thôi mà thấy ấm lòng”...

Mỹ Anh viết: “Đám cưới đông vui đến mấy rồi cũng có lúc tan tiệc. Người đến chúc phúc, người ra về, chỉ có hai người là cùng nhau bước tiếp. Cả ngày chắc cô dâu chú rể chẳng được ngồi với nhau phút nào, đến khi khách khứa về hết mới có thời gian ngồi xuống”.

Khánh Thiện bình luận: “Tôi thấy mấy tấm ảnh này có sức hút riêng. Không phải kiểu hạnh phúc được chuẩn bị kỹ càng để đưa lên mạng, mà giống như hai người vừa trải qua một ngày đáng nhớ, mệt rã rời nhưng vẫn muốn ngồi cạnh nhau thêm một chút”.

Bên cạnh đó, nhiều cặp đôi chia sẻ kỷ niệm ngày cưới của mình. “Xem ảnh lại nhớ đám cưới của mình cách đây 5 năm. Hôm ấy khách khứa về gần hết, hai vợ chồng mới có thời gian ngồi xuống ăn chút đồ cho đỡ đói. Váy cưới nhăn nhúm, tóc tai chẳng còn ngay ngắn nhưng cả hai cứ cười suốt. Giờ nghĩ lại vẫn thấy đó là một ngày thật đặc biệt”, Quỳnh Đào kể.

Hồng Hạnh viết: “Ngày cưới tôi cũng chẳng nhớ mình đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, chỉ nhớ lúc tiệc tan, chồng nắm tay bảo: ‘Cuối cùng cũng xong rồi!’. Hai đứa nhìn nhau cười như trút được gánh nặng. Đến giờ mỗi lần nhắc lại vẫn thấy buồn cười. Đúng là một ngày trăm họ, nhưng người cùng mình dọn dẹp, lo toan những ngày sau đó chỉ có một”.