Sạp rau củ bán rong ngăn nắp 'như được xếp bằng AI' gây sốt mạng

(VTC News) -

Clip sạp rau củ ngăn nắp gây sốt mạng xã hội. (Nguồn: Xuân Thiên)

Clip ghi hình sạp rau củ bên đường đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng nhờ người chủ trưng bày đẹp mắt, ngăn nắp, tận tâm. Thay vì chất rau củ thành từng đống lớn hay bày lẫn lộn trên những chiếc mẹt, người bán dành thời gian sắp xếp từng loại thành các khu vực riêng biệt.

Những bó rau xanh được đặt ngay ngắn, phần lá quay cùng một hướng, thân rau xếp đều tăm tắp. Súp lơ, dưa chuột, tắc, cà chua... cũng được phân loại, đặt thành từng hàng thẳng tắp, vừa thuận tiện cho khách lựa chọn vừa mang tính thẩm mỹ.

Điều khiến người xem thích thú là sự chỉn chu thể hiện ngay cả ở những chi tiết nhỏ. Các loại rau củ có kích thước tương đồng được xếp cạnh nhau, màu sắc đan xen hài hòa. Mỗi loại nông sản như có một vị trí riêng, tạo thành những mảng màu xanh, đỏ, vàng bắt mắt. Dù chỉ là một sạp hàng bình dân, cách bày biện vẫn khiến mọi loại rau củ trông sạch sẽ, gọn gàng và có trật tự.

Những hình ảnh về sạp rau củ được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho bàn tay khéo léo và sự kiên nhẫn của người bán khi chăm chút từng món hàng, rằng họ có thể ngắm cách sắp xếp này khá lâu, bởi những hàng rau củ thẳng tắp mang lại cảm giác dễ chịu. Một số người còn hài hước nhận xét chỉ cần nhìn cách bày hàng cũng đủ thấy người bán rất có tâm, nghiêm túc với công việc của mình.

Chủ nhân các video trên là anh Xuân Thiên, quê Nghệ An, đang kinh doanh tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM. Trên trang cá nhân, anh cho biết mình thường dậy từ sáng sớm để lấy hàng, đồng thời dành thêm thời gian sắp xếp để khách hàng dễ lựa chọn.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng nghề nào cũng vậy, cứ làm một cách có tâm thì chắc chắn thành công. “Cách anh chủ sắp xếp từng bó rau, củ quả là thấy sự chỉn chu và có trách nhiệm với công việc. Bán rau ngoài chợ vốn chẳng phải nghề gì cao sang, nhưng làm được đến mức này thì rất đáng trân trọng. Nghề nào cũng vậy, chỉ cần có tâm, làm bằng sự tử tế thì khách hàng sẽ tự tìm đến”; “Tôi luôn tin người chuyên nghiệp nhận biết qua cách làm việc qua loa hay tận tâm”.

Dân mạng nhận xét anh chủ có tâm vậy chắc chắn sau thành công. (Ảnh chụp màn hình)

“Một sạp rau nhỏ mà được chăm chút như thế này chắc chắn tạo thiện cảm với khách”; “Người mua không chỉ chọn rau mà còn cảm nhận được sự trân trọng của người bán dành cho công việc của mình”; “Làm nghề gì cũng nên có cái tâm như vậy, có thể chưa giàu ngay nhưng chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ lâu dài”; “Lúc đầu xem tôi cứ tưởng là clip bằng AI, nể phục sự ngăn nắp của anh chủ”...

Như Quỳnh bình luận: “Thật sự nể sự kiên nhẫn của anh chủ. Mỗi ngày bán bao nhiêu loại rau củ, khách ra vào liên tục mà vẫn giữ được quầy hàng ngăn nắp như vậy không đơn giản. Thành công đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Người làm ăn có tâm, biết chăm chút từng chi tiết thì sớm muộn cũng có thành công”.

Khánh Minh viết: “Tôi thích nhất những người chủ làm nghề phải có tâm. Đừng nghĩ chỉ những công việc lớn mới cần sự chuyên nghiệp, một người bán rau cũng có thể khiến khách hàng ấn tượng bằng cách làm của mình. Rau củ được xếp đẹp, sạch sẽ, dễ chọn, người mua nhìn thấy sự tử tế thì chắc chắn sẽ muốn quay lại. Đây cũng là cách giữ khách bền vững nhất”.

Nhiều bạn trẻ tự nhận mình là người bừa bộn, các clip bày rau củ của anh Thiên khiến họ tự rút ra bài học cho bản thân. “Nhìn sạp rau của anh mà thấy xấu hổ với bản thân. Phòng mình nhiều lúc quần áo vứt lung tung, bàn làm việc thì chẳng có chỗ nào trống. Trong khi anh bán bao nhiêu loại rau củ vẫn sắp xếp đâu ra đấy. Đúng là đôi khi phải học cách chỉn chu từ những điều nhỏ nhất”, Mai Chi bình luận.

Huy Hoàng chia sẻ: “Mình thuộc kiểu người khá xuề xòa, làm gì cũng thích nhanh gọn nên nhiều khi đồ trên bàn làm việc cứ để lung tung. Người ta bán rau mà còn sắp xếp ngăn nắp hơn cả cách mình quản lý cuộc sống. Chắc phải bắt đầu dọn lại góc làm việc từ hôm nay thôi”.

Phước Trung viết: “Mình là đứa hay để mọi thứ đến đâu hay đến đó, sáng tìm chìa khóa, chiều tìm tai nghe, tối lại loay hoay tìm đồ. Nhưng nhìn anh chủ chăm chút từng bó rau mới thấy thái độ làm việc thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ. Có lẽ bài học lớn nhất là đừng đợi đến khi có nhiều thời gian mới sống ngăn nắp, hãy tập thay đổi từ những việc hàng ngày”.