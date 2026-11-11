Clip nam sinh đâm sầm vào ô tô khiến phụ huynh 'siết' việc con dùng điện thoại

(VTC News) -

Clip học sinh mải mê dùng điện thoại đâm vào xe ô tô đang đỗ. (Nguồn: OTO+)

Tình huống xảy ra với em học sinh đi xe điện trong clip đang được viral trên mạng xã hội một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại của các phụ huynh về sự an toàn của con cái mình, khi các em quá mê điện thoại, ngay cả khi đang chạy xe ngoài đường cũng không thể rời mắt.

Trong clip, một nam sinh đi xe điện trên đường, mắt liên tục nhìn vào điện thoại, không chú ý quan sát. Khi phát hiện ô tô đang dừng ngay phía trước thì khoảng cách đã quá gần, em không kịp xử lý và đâm thẳng vào ô tô. Nhiều người xem bình luận rằng rất may là ô tô đang đỗ, nếu không thì hậu quả có thể rất khủng khiếp.

Điều gây lo ngại nhất là hình ảnh này không hề xa lạ. Trên đường phố, rất dễ gặp cảnh học sinh hiện chạy xe máy điện, xe đạp điện đi học và vừa đi vừa xem điện thoại, nhắn tin hoặc sử dụng tai nghe. Trong khi đó, chỉ cần một vài giây sao nhãng cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm do không kịp phản ứng với biến cố bất ngờ.

“Xem những clip như thế này thực sự thấy lo. Học sinh bây giờ được bố mẹ mua xe điện để tự đi học, đi chơi rất thuận tiện, nhưng nhiều em lại chưa ý thức được hết luật giao thông”; “Chỉ cần cúi xuống xem điện thoại vài giây, phía trước có chuyện gì xảy ra cũng không kịp phản ứng. Đường phố đâu phải chỗ để các em vừa đi vừa nghịch điện thoại như vậy”; “Tôi thấy đáng lo nhất là sự thiếu hiểu biết của các em. Nhiều học sinh cứ nghĩ đi xe điện tốc độ không cao nên chủ quan”...

Nhiều dân mạng lo ngại về ý thức giao thông của nhiều học sinh. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều phụ huynh cho biết sau khi xem clip này, họ ý thức rõ hơn mối nguy hiểm mà con mình đang đối mặt và sẽ kiểm soát chặt hơn việc trẻ dùng điện thoại di động. Anh Minh Hoàng viết: “Vừa chạy xe vừa dùng điện thoại nguy hiểm thì ai cũng biết rồi nhưng trẻ con khi đã mê mẩn thì khó tự kiềm chế, tôi rất sợ con mình cũng có lúc ở tình huống như cậu bé trong clip. Phải bàn với vợ làm sao để quản chặt hơn thôi, con học cấp 3 cần dùng smartphone nên không cấm được”.

Chị Vân Anh kể: “Tôi đã phải cho con gái xem clip này và nhắc đi nhắc lại việc cất điện thoại vào túi khi đi đường. Cháu nó cũng biết sợ”.

Nhiều ý kiến cho rằng phụ huynh, nhà trường cần giáo dục kỹ hơn về an toàn giao thông cho học sinh. Mạnh Hà viết: “Đi ngoài đường nhiều khi thấy học sinh đi xe điện mà giật mình. Có em vừa lái xe vừa nhìn điện thoại, có em đi thành hàng ngang, vừa đi vừa nói chuyện, thậm chí không quan sát khi chuyển hướng. Các em có thể nghĩ đó là chuyện bình thường vì ngày nào cũng đi như vậy. Thế nên cần phải có sự giáo dục, khuyến cáo từ phụ huynh và nhà trường”.

Việt Dũng bình luận: “Tôi nghĩ nhiều phụ huynh mua xe cho con mà quên mất phải dạy con cách lái xe an toàn. Có xe để đi học là một chuyện, nhưng có đủ ý thức và kỹ năng tham gia giao thông lại là chuyện khác. Trẻ ở tuổi này dễ bị điện thoại, bạn bè và những thứ xung quanh thu hút. Nếu không được nhắc nhở thường xuyên, các em rất dễ hình thành thói quen xấu. Đừng nghĩ con mình chỉ đi một đoạn đường ngắn nên không có vấn đề gì”.

Trịnh Tuấn chia sẻ: “Người lớn đi xe còn phải tập trung quan sát, huống hồ các em chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường. Tôi mong nhà trường và gia đình quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục ý thức giao thông cho học sinh, thay vì chỉ nhắc các em đội mũ bảo hiểm hay đi đúng làn đường”.

Bên cạnh việc nhắc nhở con em không sử dụng điện thoại khi lái xe, nhiều dân mạng cũng cho rằng phụ huynh cần quan tâm hơn đến kỹ năng và ý thức tham gia giao thông của trẻ trước khi giao phương tiện cho con tự di chuyển.

“Tôi nghĩ trước khi mua xe điện cho con tự đi học, bố mẹ nên dành thời gian dạy con những kỹ năng tham gia giao thông cơ bản. Không phải cứ biết đi xe, biết bóp phanh, vặn ga là có thể tự tin ra đường. Các con cần biết quan sát, giữ khoảng cách, xử lý tình huống bất ngờ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe”, Phương Huyền chia sẻ.

Mỹ Hồng viết: “Tôi có con đang tuổi đi học nên rất hiểu mong muốn cho con tự đi lại để bố mẹ đỡ đưa đón. Nhưng thuận tiện không có nghĩa là có thể chủ quan. Tôi luôn nghĩ trẻ phải được dạy những nguyên tắc an toàn trước khi tự lái xe. Đi đường phải tập trung, không nghịch điện thoại, không đùa giỡn với bạn bè, không phóng nhanh vượt ẩu. Bố mẹ cũng nên thường xuyên nhắc lại chứ không phải dặn một lần là xong”.