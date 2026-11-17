(VTC News) -

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Thông báo 300 về kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 107 và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì phiên họp về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận 107 của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 30/11, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu hoàn thiện khung danh mục tham chiếu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm, gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực.

Khung danh mục này phục vụ đối chiếu, thống nhất cách gọi và liên kết dữ liệu; không thay thế danh mục vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không mặc nhiên là định mức biên chế.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý các cơ quan xác định vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nhóm công việc, sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực. Khối lượng công việc thực tế, thời gian thực hiện, định mức và điều kiện đặc thù là căn cứ xác định số người cần bố trí cho từng vị trí, làm cơ sở đề xuất biên chế theo quy định.

“Phân định rõ nhiệm vụ, vị trí việc làm tương đồng, dùng chung và đặc thù; xác định những nội dung đã đủ căn cứ để đề xuất chuẩn hóa theo thẩm quyền và những nội dung cần tiếp tục xử lý. Kiên quyết khắc phục tình trạng mô tả chung chung, trùng lặp. Tránh chia nhỏ công việc để tạo thêm vị trí việc làm không có căn cứ nhằm duy trì biên chế hiện có”, thông báo kết luận nêu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những nhiệm vụ phân cấp chưa trọn vẹn, còn giao thoa, chồng chéo, phải xin ý kiến, thẩm định qua nhiều cấp hoặc chưa bảo đảm điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã; kiên quyết cắt giảm khâu trung gian không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát theo quy định.

Theo định hướng của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lấy kết quả rà soát vị trí việc làm làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Trên cơ sở phân định nhiệm vụ, vị trí việc làm tương đồng, dùng chung và đặc thù, các cơ quan chủ động sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có.

Việc xác định nhu cầu biên chế phải căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc đã kiểm chứng, thời gian thực hiện, định mức, yêu cầu bố trí theo chức danh và điều kiện đặc thù, theo phương pháp phù hợp với tính chất công việc; đồng thời đối chiếu thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao và khả năng cơ cấu lại nhân lực hiện có.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt không tăng, giảm biên chế một cách cơ học theo số vị trí kê khai, số đầu mối tổ chức hoặc tỷ lệ số hóa.

Đồng thời, cần phân biệt rõ nhu cầu nhân lực tính toán, số người dự kiến bố trí và biên chế đề nghị; giải trình chênh lệch với biên chế được giao, số người có mặt. Xác định lộ trình từng năm gắn với thời điểm thực hiện các giải pháp; không tính trùng tác động trên cùng một công việc.

Các mốc thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ cũng được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận.

Theo đó, trước 10h ngày 20/11 phải hoàn thiện, xác nhận dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, địa phương; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý.

Trước ngày 25/11, hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

Việc hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031 phải xong trước 30/11. Nội dung chưa đủ căn cứ phải lập danh sách riêng, nêu rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thiện; không đưa số liệu chưa được kiểm chứng vào phương án chính thức.

Các cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế của từng khối chủ trì rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý; đối chiếu nhu cầu nhân lực với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc đã kiểm chứng, thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao, nhân lực hiện có và khả năng cơ cấu lại đội ngũ; giải trình rõ chênh lệch giữa nhu cầu và phương án bố trí.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu làm rõ các trường hợp đề xuất tăng biên chế, vị trí việc làm chưa đủ căn cứ hoặc có dấu hiệu tính trùng.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đầu mối ở Trung ương được giao khẩn trương kiểm tra, xác nhận và chuẩn hóa dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm, bảo đảm đúng, đủ, sạch, thống nhất, cập nhật và an toàn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý gắn kết quả rà soát vị trí việc làm với đánh giá, cơ cấu lại đội ngũ, nhất là ở cấp xã; lượng hóa tác động của phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa để xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027-2031, phù hợp với tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao và yêu cầu thực tiễn.