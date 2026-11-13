Cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

(VTC News) -

Theo thông cáo từ Văn phòng Quốc hội, chiều 13/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết 52/2026 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng (Đoàn TP Hà Nội).

Ông Hồ Sỹ Hùng.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông có gần 20 năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), từng giữ chức vụ lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp.

Trong thời gian này, ông tham gia công tác cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời tham gia xây dựng nhiều đạo luật quan trọng như Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017...

Tháng 9/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 10/2025, ông Hồ Sỹ Hùng được trao quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Sau đó ông được bầu làm Chủ tịch VCCI.