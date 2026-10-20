Các bộ, ngành hoàn thành đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 trong tháng 12

(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, chiều 19/10. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Nội vụ cần khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn TP Hà Nội và 01 tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện “điểm” tại địa phương.

“Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12/2026”, kết luận nêu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thành lập tổ công tác về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế của cơ quan mình, báo cáo Ban Chỉ đạo, đồng gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ (hoàn thành trong ngày 20/10).

Phó Thủ tướng lưu ý cần thống nhất nhận thức xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Theo định hướng của lãnh đạo Chính phủ, việc tính toán nhu cầu nhân lực phải bảo đảm không vượt tổng biên chế được giao; trường hợp dôi dư cần xem xét điều tiết sang cơ quan, đơn vị còn thiếu; nếu không thể bố trí thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, bảo đảm quá trình triển khai chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, tránh máy móc, hình thức.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm.

Thứ nhất, vị trí việc làm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, đồng thời tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm.

Thứ hai, mỗi vị trí gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng; không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ do công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về ngạch, bậc. Tích hợp những vị trí công việc có tính chất tương đồng và sử dụng chung nhân lực khi phù hợp.

Thứ ba, thống nhất nội dung mô tả cơ bản về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực; phù hợp với đặc thù công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng lĩnh vực chuyên ngành.

Thứ tư, phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp; khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp; gắn phân cấp với năng lực thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm.

Thứ năm, rà soát, điều chỉnh khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mô hình tổ chức, phương thức làm việc thay đổi; kế thừa nội dung còn phù hợp, không yêu cầu lập lại toàn bộ hồ sơ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương triển khai hướng dẫn, tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm và các nội dung có liên quan.

Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất (hoàn thành trước ngày 24/10).

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức (hoàn thành trong tháng 12).