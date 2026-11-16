Quy định mới về quyền quyết định biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 406/2026 của Chính phủ về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 11/11.

Kể từ thời điểm này, Nghị định 106/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (được bãi bỏ một phần theo Nghị định 232/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức) hết hiệu lực thi hành.

Chính phủ ban hành quy định mới về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 406/2026 áp dụng với đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) thuộc phạm vi quản lý của bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố (cấp tỉnh); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố (cấp xã).

Theo nghị định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, Nghị định quy định căn cứ kế hoạch số lượng người làm việc giai đoạn 5 năm do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền trình, cấp có thẩm quyền quyết định biên chế viên chức giai đoạn 5 năm của bộ, địa phương.

Căn cứ tổng biên chế viên chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Nội vụ trình cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định giao tổng biên chế viên chức giai đoạn 5 năm của từng bộ.

Căn cứ tổng biên chế viên chức giai đoạn 5 năm của từng bộ do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của bộ theo quy định của cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng bộ trước ngày 1/10 năm trước liền kề năm kế hoạch sau khi báo cáo Thủ tướng.

Người đứng đầu bộ quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10 năm trước liền kề năm kế hoạch trong tổng biên chế viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao.

Trước thời điểm này, người đứng đầu bộ cũng có thẩm quyền quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý.

Yêu cầu Chính phủ đặt ra là bảo đảm tỷ lệ số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với địa phương, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho từng địa phương trước ngày 1/10 của năm liền trước.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức hằng năm ở từng cấp xã. Thời hạn thực hiện trước ngày 15/10.

Đáng chú ý, UBND cấp xã có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế viên chức hằng năm đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, trong tổng biên chế đã được HĐND cấp tỉnh giao.

Việc này phải hoàn thành trước ngày 31/10 của năm liền trước năm kế hoạch.

Cũng trước thời hạn trên, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã quyết định giao, điều chỉnh số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tại các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý.

Việc giao, điều chỉnh phải bảo đảm tỷ lệ người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của từng đơn vị.

Căn cứ xác định số lượng người làm việc

Chính phủ lưu ý xác định số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập và định mức số lượng người làm việc, định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Trong đó, tỷ lệ số người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trên tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập không thấp hơn tỷ lệ mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định mới quy định 3 căn cứ xác định số lượng người làm việc.

Thứ nhất, căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ hai, căn cứ vào việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc.

Thứ ba, căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị và mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.