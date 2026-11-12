Trang bị kiến thức an toàn điện cho học sinh từ ghế nhà trường

(VTC News) -

Thông qua các chương trình tuyên truyền tại trường học, Công ty Điện lực Bến Cát đang góp phần hình thành ý thức phòng ngừa tai nạn điện cho thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến từng gia đình và cộng đồng.

Điện năng giữ vai trò thiết yếu trong đời sống, từ sinh hoạt gia đình đến học tập, sản xuất. Tuy nhiên, nếu thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng điện an toàn, những thiết bị quen thuộc như ổ cắm, dây dẫn, bộ sạc hay các thiết bị điện trong gia đình đều có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, chập điện, cháy, nổ.

Đáng chú ý, trẻ em và học sinh là nhóm cần được quan tâm trang bị kiến thức an toàn điện từ sớm. Các em thường xuyên tiếp xúc với thiết bị điện tại nhà và trường học nhưng chưa có đầy đủ kinh nghiệm để nhận biết, đánh giá những tình huống nguy hiểm.

Vì vậy, việc đưa nội dung an toàn điện vào các hoạt động giáo dục, sinh hoạt ngoại khóa không chỉ giúp học sinh tự bảo vệ bản thân mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng điện an toàn trong cộng đồng.

Từ yêu cầu đó, Công ty Điện lực Bến Cát đã phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Tại đây, cán bộ, nhân viên ngành điện hướng dẫn giáo viên và học sinh nhận diện những nguy cơ mất an toàn như điện giật, chập điện, quá tải, cháy, nổ; đồng thời phổ biến cách sử dụng an toàn các thiết bị điện, ổ cắm, dây dẫn và thiết bị sạc trong sinh hoạt hằng ngày.

Một nội dung quan trọng của chương trình là giúp học sinh biết cách nhận diện thiết bị điện hư hỏng, rò điện hoặc có dấu hiệu bất thường và cách xử lý phù hợp để bảo đảm an toàn. Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp, đố vui có thưởng, những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải sinh động, dễ hiểu, giúp các em ghi nhớ và vận dụng vào thực tế.

Không dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức, mỗi học sinh còn có thể trở thành một tuyên truyền viên nhỏ trong gia đình, nhắc nhở người thân chú ý đến các nguy cơ mất an toàn điện, sử dụng thiết bị đúng cách và hình thành thói quen tiết kiệm điện. Đây cũng là cách để thông điệp an toàn điện được lan tỏa từ nhà trường đến từng hộ gia đình.

Bên cạnh hoạt động tại trường học, Công ty Điện lực Bến Cát còn phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền cho đại diện các phòng, ban, đoàn thể, khu phố, ấp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân. Nội dung tập trung vào các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện, cháy, nổ và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất.

Tại chương trình, ông Võ Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, nhấn mạnh điện năng có vai trò thiết yếu đối với đời sống và phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, sự chủ quan, thiếu kiến thức về an toàn điện có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Do đó, việc trang bị kiến thức, nâng cao ý thức phòng ngừa cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ mỗi gia đình, cơ quan và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để thông tin đến gần hơn với người dân, các nội dung tuyên truyền còn được lồng ghép trong những cuộc họp khu phố, tổ dân phố và lan tỏa qua các nhóm Zalo cộng đồng. Qua đó, thông điệp “An toàn điện - Tiết kiệm điện” được chuyển tải đến từng hộ gia đình, hộ kinh doanh và khu nhà trọ.

Song song với tuyên truyền an toàn điện, Công ty Điện lực Bến Cát còn hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng chăm sóc khách hàng của EVN, EVNHCMC; giới thiệu các kênh tiếp nhận thông tin và hỗ trợ khách hàng, trong đó có Tổng đài Chăm sóc khách hàng EVNHCMC 1900 545454 và tổng đài EVN 1558. Những tiện ích này giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ điện trực tuyến.

Việc trang bị kiến thức an toàn điện cho học sinh và cộng đồng không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn mang ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Khi được giáo dục từ sớm, học sinh sẽ hình thành ý thức tự bảo vệ mình, biết nhận diện nguy cơ và có trách nhiệm nhắc nhở những người xung quanh.

Sự phối hợp giữa ngành điện, nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình vì thế có vai trò quan trọng trong xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, góp phần hạn chế tai nạn điện và hướng đến cộng đồng sử dụng điện văn minh, hiệu quả.