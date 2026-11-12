Shinhan Life đồng hành cùng thế hệ trẻ và lan tỏa giá trị nhân văn

(VTC News) -

Với công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam), trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng chiến lược phát triển kinh doanh kể từ khi gia nhập thị trường. Công ty ưu tiên đầu tư cho thế hệ trẻ thông qua các chương trình giáo dục, hướng nghiệp và phát triển kỹ năng, song song với các hoạt động hỗ trợ trẻ em khó khăn, hướng đến tạo dựng những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ từ ghế nhà trường đến doanh nghiệp

Một trong những sáng kiến tiêu biểu của Shinhan Life Việt Nam là chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh THPT, được triển khai cùng Công ty Giáo dục Hướng nghiệp SIF Career từ năm 2024. Thông qua các công cụ hướng nghiệp khoa học và sự hướng dẫn của chuyên gia, chương trình giúp học sinh khám phá năng lực, sở thích, hiểu rõ bản thân và nhu cầu thị trường lao động, từ đó chủ động lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp. Sau ba năm triển khai, S-Career đã đồng hành cùng gần 5.100 học sinh và trang bị công cụ tư vấn hướng nghiệp cho hơn 400 giáo viên tại 12 điểm trường THPT.

S-Career giúp học sinh hiểu rõ bản thân và nhu cầu thị trường lao động để chủ động lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp.

Shinhan Life Việt Nam tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ đến sinh viên thông qua chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence, khởi động từ tháng 6/2025. Chương trình mở ra cơ hội để sinh viên được trang bị các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết từ sớm, kết hợp trao học bổng trị giá 10 triệu đồng với kỳ kiến tập kéo dài bốn tuần tại các phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam.

Chia sẻ về kế hoạch vì cộng đồng trong năm nay, Lãnh đạo Công ty bảo hiểm Shinhan Life cho biết sẽ tiếp tục tập trung phát triển và mở rộng các hoạt động, sáng kiến thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua sự hợp tác với các đối tác trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ uy tín. Đầu tư cho giáo dục, sức khỏe và các giá trị sống của thanh thiếu niên chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai bền vững cho đất nước.

Tại đây, sinh viên được trực tiếp tham gia công việc, làm quen với môi trường doanh nghiệp và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống dưới sự hướng dẫn của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Qua ba đợt triển khai, S-Cellence đã trao học bổng và mang đến cơ hội kiến tập cho 15 sinh viên.

Chia sẻ về chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, từng nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai vững bền cho đất nước”.

Chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh, bền vững

Cùng với các chương trình tập trung vào thanh thiếu niên, Shinhan Life Việt Nam còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ năm 2022, công ty đã đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. Đến nay, công ty đã tài trợ 750 triệu đồng viện phí cho 60 em nhỏ, đồng thời thường xuyên tổ chức thăm hỏi, trao quà vào các dịp lễ, Tết và trao hàng nghìn suất cơm nghĩa tình đến gia đình bệnh nhi. Mới đây, ngày 22/9, ông Bae Seung Jun cùng đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1, trao quà và 1.000 phần cơm dinh dưỡng, gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tiếp thêm động lực cho các gia đình trên hành trình chữa bệnh cho con.

Ông Bae Seung Jun cùng đội ngũ nhân viên công ty đã trao tặng 1.000 phần cơm nghĩa tình tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Hơn 5 năm đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam, Shinhan Life Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án ý nghĩa như cải tạo sân chơi, nâng cấp cơ sở vật chất, trao tặng đồ gia dụng, máy tính xách tay và tủ thuốc cộng đồng. Tiếp nối hành trình ý nghĩa ấy, tháng 7/2026, Ban lãnh đạo và nhân viên đã đến thăm, trao tặng thêm 10 máy tính xách tay cho Làng trẻ em SOS TP.HCM, giúp các em có thêm phương tiện mở rộng tri thức và nuôi dưỡng ước mơ.

Ban lãnh đạo và nhân viên công ty thăm và trao tặng 10 máy tính xách tay cho Làng trẻ em SOS TP.HCM.

Tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa trong chuyến thăm Trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm vào đầu tháng 8. Tại đây, đại diện Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm áp, quây quần bên các em nhỏ và trao tặng những phần quà thiết thực.

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, Shinhan Life Việt Nam không chỉ nỗ lực mang đến những giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện cho khách hàng mà còn thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội. Những đóng góp ấy đã được ghi nhận qua danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” hai năm liên tiếp 2024 - 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, đồng thời thể hiện cam kết của công ty trong việc lan tỏa giá trị nhân văn của BHNT, góp phần củng cố an sinh xã hội và cùng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam bền vững.