TP.HCM thí điểm 2 loại chứng chỉ tiền gửi để huy động kiều hối cho công nghệ

Theo kế hoạch thu hút nguồn lực kiều hối đầu tư vào khoa học - công nghệ, do UBND TP vừa ban hành, ngay năm 2026, Thành phố sẽ triển khai thí điểm sản phẩm tài chính ưu đãi là chứng chỉ tiền gửi xanh, chứng chỉ tiền gửi công nghệ; để huy động tối thiểu 500 tỷ đồng từ kiều hối và các nguồn lực xã hội đầu tư khoa học - công nghệ.

Lộ trình đến năm 2027 mở rộng quy mô huy động lên ít nhất 1.000 tỷ đồng, hình thành nguồn vốn dài hạn và ổn định phục vụ cho các chương trình tín dụng xanh và tín dụng công nghệ.

TP.HCM sẽ thì điểm phát hành chứng chỉ tiền gửi xanh, tiền gửi công nghệ để huy động kiều hối cho khoa học công nghệ.

Chứng chỉ tiền gửi xanh, công nghệ là sản phẩm tài chính để huy động vốn trung và dài hạn, được thiết kế riêng cho kiều bào và nhà đầu tư cá nhân, có nhu cầu đầu tư ổn định, an toàn và gắn liền với phát triển bền vững. Công cụ này giúp dịch chuyển dòng kiều hối từ tiêu dùng sang đầu tư sinh lợi, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn và khả năng tiếp cận cao.

Sản phẩm sẽ do ngân hàng thương mại được chỉ định phát hành, hướng đến kiều bào, thân nhân kiều bào và các nhà đầu tư có trách nhiệm xã hội.

Trong đó, chứng chỉ tiền gửi xanh hướng đến các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo đầu tư vào dự án năng lượng tái tạo, môi trường, công nghệ sạch.

Còn chứng chỉ tiền gửi công nghệ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo có nhu cầu đầu tư vào khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất.

Công cụ này vừa bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư thông qua lãi suất cạnh tranh, bảo hiểm tiền gửi và quy trình công bố thông tin minh bạch, vừa giúp thành phố hình thành nguồn vốn bền vững, phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh, sản xuất thông minh.

Theo kế hoạch, Thành phố tính toán thành lập Quỹ đầu tư vào khoa học công nghệ thông qua thu hút nguồn lực kiều hối, với quy mô ban đầu tối thiểu 50 tỷ đồng. Quỹ có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp và chuyên gia khoa học và công nghệ.

Dòng vốn kiều hồi vốn tập trung cho tiêu dùng sẽ hướng tới đầu tư cho sản xuất, phát triển.

Mục tiêu là hàng năm hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo được tiếp cận tín dụng ưu đãi, để đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, và đầu tư sản xuất xanh.

Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ sẽ tăng gấp đôi đến 2027, trong đó tối thiểu 30% dự án đầu tư thuộc nhóm ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Lộ trình đến năm 2030 sẽ hình thành và vận hành ổn định hệ sinh thái tài chính cho khoa học – công nghệ, trong đó nguồn vốn từ kiều hối và xã hội hóa trở thành một kênh huy động bền vững.

Đồng thời sẽ thiết lập cơ chế vận hành thường trực về huy động, phân bổ và giám sát sử dụng nguồn vốn kiều hối trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tiến tới sẽ phát triển Quỹ đầu tư khoa học - công nghệ TP.HCM thành mô hình đối tác công - tư (PPP), có sự tham gia của kiều bào, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quốc tế.

Mục tiêu hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ trọng điểm, doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khoa học công nghệ và các chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, chế tạo.

Theo UBND TP.HCM, kế hoạch được ban hành nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính kiều hối năng động, minh bạch, bền vững; phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào về tri thức, tài chính và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực.

Nhiều năm, lượng kiều hối về TP.HCM tăng mạnh hàng năm, nhưng nguồn lực này chủ yếu chảy vào tiêu dùng và bất động sản. Riêng năm 2025, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt hơn 10,34 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và tăng 8,3% so với năm 2024.