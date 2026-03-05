Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, hướng đến quy mô vốn 5.000 tỷ đồng

(VTC News) -

TP.HCM đã phê duyệt Đề án Thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, hoạt động theo mô hình thức công ty cổ phần, với tên gọi Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Quỹ sẽ ra mắt và hoạt động ngay trong tháng 3 này.

Mô hình này cho phép tách biệt rõ ràng giữa quyền sở hữu Nhà nước và các nhà đầu tư tư nhân với quyền điều hành của đội ngũ chuyên gia đầu tư.

Quỹ được thành lập từ sự tham gia sáng lập, góp vốn của nhà nước và các doanh nghiệp, với quy mô vốn điều lệ ban đầu dự kiến trong năm 2026 khoảng 500 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Thành phố góp 200 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; các nhà đầu tư tư nhân góp 300 tỷ đồng, chiếm 60% vốn điều lệ.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM hướng đến quy mô vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng vào năm 2035, trong đó khoảng 60% là vốn tư nhân.

Từ 2027 – 2035, Quỹ sẽ thực hiện việc góp bổ sung tăng vốn điều lệ linh hoạt hàng năm, với định hướng tạo nên một Quỹ đầu tư có quy mô vốn năm 2035 tối thiểu 5.000 tỷ đồng.

Trong đó vốn ngân sách nhà nước 2.000 tỷ đồng; vốn các nhà đầu tư tư nhân chiếm 60%, với 3.000 tỷ đồng (hoặc có tỷ lệ cao hơn).

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM là doanh nghiệp có cơ chế tài chính đột phá, thực hiện vai trò dẫn dắt nguồn lực xã hội, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển kinh tế số.

Mục tiêu của Quỹ là góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của TP.HCM lên 20–25% GRDP vào năm 2030.

Quỹ dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học công nghệ cao trong giai đoạn 2026-2035. Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm/công nghệ, và ươm tạo tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng IPO hoặc M&A (mua bán - sáp nhập).

Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM tập trung đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao...

Đối tượng nhận đầu tư là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và các dự án ươm tạo có nguyên mẫu hoặc bằng sáng chế.

Ưu tiên dòng vốn vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như AI, Big Data, Blockchain; vi mạch bán dẫn; công nghệ sinh học và y tế kỹ thuật cao; công nghệ vật liệu mới và năng lượng tái tạo, tự động hóa và robot.

Quỹ hoạt động đầu tư chủ yếu trên địa bàn TP.HCM nhưng có xem xét mở rộng đầu tư, góp vốn để thực hiện thành lập, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở các địa phương trong nước.

Điều kiện là doanh nghiệp đó cam kết và chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ sở nghiên cứu, đầu tư sản xuất kinh doanh; hoặc đóng góp trực tiếp vào chuỗi cung ứng, sự phát triển kinh tế - xã hội, hoặc giải quyết thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường của TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM không chỉ là một nguồn vốn, mà là hệ thống hỗ trợ toàn diện, với sự kết hợp giữa nguồn lực công (ngân sách Thành phố) và tư (doanh nghiệp, nhà đầu tư).

Mặc dù hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố đang phát triển mạnh mẽ, thu hút gần 50% tổng số startup toàn quốc, nhưng thị trường vẫn thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp.

Việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số… trên địa bàn Thành phố không chỉ là giải pháp chiến lược, mà còn góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; thúc đẩy hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế số, nâng cao vị thế cạnh tranh của thành phố...

Hiện TP.HCM đã nhận được sự cam kết tham gia cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của các tập đoàn, doanh nghiệp kỳ lân công nghệ và Quỹ đầu tư hàng đầu. Bao gồm các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Tập đoàn SOVICO, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Vina Capital, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG; Tập đoàn CT Group; Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty TNHH Lotte Ventures Vietnam, Công ty Cổ phần FPT...