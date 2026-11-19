(VTC News) -

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm, TP.HCM với quy mô gần 192 ha, thuộc nhóm dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước vừa chính thức được khởi công. Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án này khoảng 64.000 tỷ đồng (gần 2,5 tỷ USD).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thành ủy, UBND TP.HCM tham gia lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. (Ảnh: Đại Việt)

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm do Công ty CP Delta (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (khu vực Hóc Môn cũ), kết nối trực tiếp với Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, trục quốc lộ 22, bến xe An Sương.

Dự án có mật độ xây dựng chỉ khoảng 20%, cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội và 5.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 68.000 người dân. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là quy hoạch không gian xanh gắn liền với lợi thế không gian mặt nước tự nhiên của khu vực Tây Bắc thành phố, mang lại môi trường sống chất lượng cao và phát triển bền vững.

Cụ thể, dự án dành tới hơn 45 ha cho hệ thống hồ cảnh quan và hồ điều hòa, cùng gần 30 ha cho hệ thống công viên, giúp vừa điều tiết lượng nước mưa, hạ nền nhiệt độ trong khu vực và tạo không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó là hệ thống các sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tạo điều kiện để cư dân vận động, vui chơi giải trí và mua sắm tiện nghi ngay gần nhà.

Dự án chính thức khởi công mang lại nhiều hi vọng về nhà ở giá phù hợp cho người dân. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, đơn vị này xác định phát triển nhà ở xã hội là một phần trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện mục tiêu an sinh.

“Tại Bà Điểm, chúng tôi quy hoạch nhà ở để bán và cho thuê đồng thời với trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ góp phần giúp hàng chục nghìn gia đình lao động ổn định chỗ ở, việc làm, từ đó yên tâm gắn bó lâu dài với TP.HCM”, bà Vân Anh nói.

Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm được triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội trên toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 của Chính phủ, trong đó riêng TP.HCM sẽ đóng góp 194.297 căn.

Trước đó, vào năm 2025, Vingroup công bố đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người lao động. Trong đó, tập đoàn này có kế hoạch triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP.HCM và Tây Ninh; gần 11.000 căn đang thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.