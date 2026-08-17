Đấu giá lô 'đất vàng' gần 6.500m² ở Thủ Thiêm, giá khởi điểm hơn 1.900 tỷ đồng

(VTC News) -

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3-5), thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo phương án được phê duyệt, lô đất thuộc một phần thửa số 15, tờ bản đồ số 64, phường An Khánh, với diện tích khu 6.446 m².

Đây là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch. Trong đó chức năng ở 95%, chức năng dịch vụ 5% (theo Quyết định số 8248/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND TP Thủ Đức về phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1, TP Thủ Đức cũ).

Thành phố đã ban hành kế hoạch đấu giá 8 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh minh họa)

Theo chức năng quy hoạch sử dụng đất, lô đất này được xây dựng với chiều cao tối đa 24 m (6 tầng). Hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần, với quy mô dân số tối đa 608 người.

Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm của lô đất dự kiến khoảng 1.901,57 tỷ đồng. Tính bình quân theo diện tích khu đất, mức giá này tương đương khoảng 295 triệu đồng/m2.

Đây là mức giá tạm tính theo Bảng giá đất tại phường An Khánh, ban hành kèm theo Nghị quyết số 87 của HĐND TP.HCM ban hành quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026, không phải đơn giá đất chính thức được cơ quan chức năng công bố.

TP.HCM dự kiến thời gian tổ chức đấu giá trong tháng 9/2026. Tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 102, được sửa đổi bởi Nghị định số 49 của Chính phủ.

Cũng theo quyết định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá không quá thời hạn nộp tiền sử dụng đất được quy định.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá.

Đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan được giao triển khai những bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Việc tổ chức đấu giá lô đất 1.K3.4.HH nằm trong kế hoạch đấu giá quỹ đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm của TP.HCM.

Báo cáo tại cuộc họp của Đảng ủy UBND TP.HCM về tình hình 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết Sở đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện loạt giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn tất hồ sơ, thủ tục đấu giá các khu đất công trước tháng 9, để tạo nguồn thu.

Trong đó, Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch đấu giá 8 lô đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến trong tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND TP.HCM phê duyệt giá khởi điểm và quyết định đấu giá 8 lô đất này, cùng 3.790 căn hộ chung cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong năm 2026, TP.HCM đã lên kế hoạch đấu giá 50 khu/lô đất, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng.