Bộ Công Thương tổ chức chương trình đưa thương hiệu Việt vươn ra thế giới

(VTC News) -

Đây là hoạt động triển khai chương trình Go Global theo Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026 của Thủ tướng, nhằm nâng cao năng lực quốc tế hóa, khả năng cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, trong thời gian dài, hoạt động hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu theo hướng thích ứng, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, định hướng hiện nay là đưa doanh nghiệp trong nước lên vị thế cao hơn, chuyển từ tư duy thích ứng sang chủ động vươn ra thế giới, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

“Trong bối cảnh đó, chương trình Go Global ra đời, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy và định hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Go Global hướng tới nâng cao năng lực quốc tế hóa, khả năng cạnh tranh và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu. (Ảnh minh họa).

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, đến nay đã có 18 địa phương ban hành chương trình hành động triển khai “Local Go Global” trong năm 2026.

Bộ Công Thương kỳ vọng tiếp tục phối hợp với các địa phương để chương trình được thực hiện, tạo cầu nối giữa định hướng chiến lược quốc gia với hành động cụ thể tại từng địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng khuyến nghị doanh nghiệp xác định rõ mục tiêu, lộ trình, lựa chọn thị trường phù hợp với năng lực; chú trọng chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải tiến thiết kế, xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), nhấn mạnh, Go Global không đơn thuần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa mà hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và gia tăng sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Dẫn chứng hành trình phát triển của 3 tập đoàn lớn gồm Haier (Trung Quốc), Toyota (Nhật Bản) và Samsung (Hàn Quốc), ông Vũ Bá Phú cho rằng, vị thế toàn cầu phải được xây dựng trên nền tảng chất lượng, năng lực sản xuất, công nghệ và quản trị.

Theo ông, Haier từng bước xây dựng uy tín từ việc kiên định với chất lượng sản phẩm, sau đó mở rộng ra nước ngoài bằng đầu tư sản xuất và mua lại doanh nghiệp đã có thương hiệu, hệ thống phân phối.

Trong khi đó, Toyota từng gặp thất bại khi đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ năm 1957 do chưa phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Thay vì rút lui, doanh nghiệp nghiên cứu lại thị trường, cải tiến sản phẩm và hoàn thiện phương thức sản xuất.

Samsung cũng là ví dụ về tầm nhìn dài hạn khi từng bước chuyển từ sản xuất tivi đen trắng sang đầu tư công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn từ năm 1983.

“Vị thế toàn cầu không phải là điểm xuất phát mà là kết quả của một hành trình phát triển có chiến lược, kiên trì và kéo dài nhiều năm”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Theo Bộ Công Thương, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy kinh doanh, coi thị trường quốc tế là không gian hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào thị trường trong nước. (Ảnh minh họa)

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành nền tảng xuất khẩu tương đối vững chắc, mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do (FTA) và quan hệ thương mại ngày càng rộng mở. Đáng chú ý, đến tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Một số doanh nghiệp Việt Nam cũng từng bước khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế. Viettel hiện diện tại 10 thị trường nước ngoài, dẫn đầu thị phần tại 7 thị trường, với doanh thu quốc tế năm 2025 khoảng 3,3 tỷ USD.

FPT năm 2025 đạt trên 35.000 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin ở nước ngoài, giá trị hợp đồng ký mới khoảng 1,5 tỷ USD, trong đó Nhật Bản và Mỹ là những thị trường chủ lực.

Tuy nhiên, các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, phát triển xanh và truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần tận dụng những không gian kinh doanh mới như thương mại số xuyên biên giới, phân phối và đầu tư tại nước ngoài.

“Câu hỏi của giai đoạn tới vì thế không chỉ là chúng ta xuất khẩu thêm được bao nhiêu mà là doanh nghiệp Việt Nam giữ vai trò nào trong chuỗi giá trị toàn cầu, sở hữu những thương hiệu nào và hiện diện đến đâu trên không gian thị trường toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Chương trình Go Global là hỗ trợ ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, gắn với định hướng phát triển kinh tế tư nhân tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Chương trình xác định 4 hướng đi để doanh nghiệp vươn ra thế giới gồm: xuất khẩu hàng hóa; thương mại xuyên biên giới; tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; hiện diện và đầu tư tại nước ngoài.

Tùy theo năng lực, nguồn lực và mục tiêu phát triển, doanh nghiệp có thể lựa chọn hướng đi phù hợp, từ mở rộng thị trường xuất khẩu đến thành lập văn phòng, chi nhánh, công ty, liên doanh hoặc thực hiện mua bán, sáp nhập.

Theo ông Vũ Bá Phú, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy kinh doanh, coi thị trường quốc tế là không gian hoạt động thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào thị trường trong nước. Đây không chỉ là định hướng dành cho các tập đoàn lớn mà còn là cơ hội phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sau khi kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô thương mại mà còn nâng cao giá trị hàng hóa, phát triển thương hiệu và gia tăng vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.