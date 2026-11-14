Top 10 xe bán chạy tháng 10/2026: Xe gầm cao áp đảo, Ranger và Xpander vắng bóng

(VTC News) -

Theo Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), lượng tiêu thụ xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026 (không bao gồm VinFast) đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng 9. Sự chững lại của thị trường khiến danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng có xáo trộn khi toàn bộ 10 vị trí đều thuộc về các dòng xe gầm cao và bán tải.

Đáng lưu ý, Toyota Vios (659 xe), Mitsubishi Xpander (606 xe) và Ford Ranger (601 xe), những cái tên quen thuộc lại hoàn toàn vắng mặt trong top 10.

1. Mazda CX-5 (1.617 xe)

Mẫu SUV cỡ C do Thaco lắp ráp giữ vị trí dẫn đầu toàn thị trường trong tháng 10 với 1.617 xe bàn giao tới khách hàng, riêng khu vực miền Bắc tiêu thụ 1.048 xe. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu xe này duy trì đà tăng trưởng, tăng 11,6% so với mức 1.449 xe của tháng 9 và tăng 48,1% so với mức 1.092 xe hồi tháng 8.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 đạt tổng doanh số 13.510 xe, chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ của thương hiệu Mazda tại Việt Nam.

2. Toyota Yaris Cross (1.327 xe)

Xếp ở vị trí thứ hai là mẫu B-SUV Toyota Yaris Cross với 1.327 xe bán ra, bao gồm 1.053 xe thuộc về bản máy xăng tiêu chuẩn và 274 xe thuộc phiên bản Hybrid. Sau khi tăng từ 920 xe trong tháng 8 lên 1.799 xe vào tháng 9, doanh số tháng 10 của Yaris Cross giảm 26,2% so với tháng liền trước nhưng vẫn cao hơn 44,2% so với tháng 8.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Yaris Cross đạt tổng cộng 13.973 xe, tạm vượt qua Mazda CX-5 để dẫn đầu lượng tiêu thụ lũy kế trong nhóm các hãng xe thuộc VAMA.

3. Kia Seltos (1.273 xe)

Mẫu xe gầm cao cỡ B của Kia có tháng kinh doanh khởi sắc với 1.273 xe bán ra, trong đó thị trường miền Bắc đóng góp tới 903 xe.

Doanh số của Seltos đã tăng liên tiếp, từ 686 xe hồi tháng 8 lên 1.152 xe vào tháng 9. Kết quả này đưa Seltos vươn lên vị trí thứ 3 toàn thị trường và giúp tổng doanh số tháng 10 của Thaco Kia đạt 3.085 xe.

4. Toyota Innova Cross (1.078 xe)

Toyota Innova Cross vươn lên vị trí thứ 4 toàn thị trường và giữ ngôi đầu phân khúc MPV với 1.078 xe giao tới khách hàng. Trong đó, phiên bản máy xăng tiêu chuẩn đạt 611 xe và phiên bản Hybrid đóng góp 467 xe. Lượng tiêu thụ tháng 10 của mẫu xe này nâng tổng doanh số lũy kế lên 10.037 chiếc.

5. Toyota Hilux (941 xe)

Bất ngờ trong tháng 10 thuộc về Toyota Hilux khi đạt doanh số 941 xe (miền Bắc mua 365 xe, miền Trung 332 xe và miền Nam 244 xe). Con số này giúp Hilux vượt qua “vua bán tải” Ford Ranger (601 xe) để vươn lên dẫn đầu phân khúc trong tháng 10 và nâng doanh số lũy kế 10 tháng lên 6.628 xe.

6. Ford Territory (924 xe)

Với 924 xe tiêu thụ trong tháng 10, Ford Territory đứng thứ 6 toàn thị trường và xếp thứ hai trong phân khúc SUV hạng C sau Mazda CX-5. Cộng dồn 10 tháng từ đầu năm 2026, mẫu xe gầm cao 5 chỗ của Ford đạt tổng doanh số 9.943 xe, trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu Mỹ sau Ranger.

7. Ford Everest (836 xe)

Đứng ngay sau người anh em cùng nhà Territory là mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest với 836 xe bán ra trong tháng 10, tiếp tục giữ vị trí số một ở phân khúc SUV cỡ D. Sau 10 tháng của năm 2026, Ford đã bàn giao tổng cộng 9.552 chiếc Everest tới tay người tiêu dùng trong nước.

8. Hyundai Creta (783 xe)

Đại diện duy nhất của Hyundai có mặt trong Top 10 tháng này là mẫu B-SUV Creta với 783 xe tiêu thụ. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Hyundai Creta đạt 7.632 xe, trong khi mẫu C-SUV Hyundai Tucson xếp ngay sát ngoài bảng xếp hạng tháng 10 với doanh số 761 xe.

9. Mitsubishi Xforce (774 xe)

Mitsubishi Xforce đứng ở vị trí thứ 9 với 774 xe bán ra trong tháng 10, tập trung chủ yếu ở miền Bắc với 330 xe và miền Trung với 339 xe. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm, Xforce là một trong những mẫu xe ăn khách nhất của Mitsubishi tại Việt Nam với 10.230 xe bán ra, chỉ đứng sau mức 11.102 xe của Xpander.

10. Kia Sonet (774 xe)

Chia sẻ vị trí tương tự trong danh sách cùng Mitsubishi Xforce là Kia Sonet với 774 xe bán ra, trong đó miền Bắc đạt 490 xe. Sau 10 tháng, mẫu SUV cỡ A của Thaco Kia ghi nhận tổng doanh số 6.566 xe.

Thị trường phân hóa sau giai đoạn ngắn phục hồi

Sức mua trên thị trường hiện thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Trong tháng 8 trùng với giai đoạn “tháng ngâu”, doanh số các thành viên VAMA lùi về mức đáy 18.891 xe. Sang tháng 9, lượng tiêu thụ bật tăng 39% lên mức 26.209 xe nhờ nhu cầu tăng cao và các chương trình ưu đãi trước bạ, nhưng không giữ được đà tăng khi giảm 13% xuống còn 22.806 xe vào tháng 10.

Sự sụt giảm sau nhịp phục hồi tháng 9 thể hiện rõ ở nhóm xe vừa rơi khỏi Top 10. Sau khi tăng từ 668 xe trong tháng 8 lên 954 xe vào tháng 9, doanh số tháng 10 của Mitsubishi Xpander giảm 36,5% xuống còn 606 xe. Ford Ranger cũng từng phục hồi từ 729 xe trong tháng 8 lên 1.147 xe vào tháng 9, nhưng sang tháng 10 đã giảm 47,6% xuống mức 601 xe và mất vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải tháng 10 vào tay Toyota Hilux.

Các mẫu xe đứng ngay sát nhóm dẫn đầu như Toyota Corolla Cross cũng giảm 12,6% từ 866 xe xuống 757 xe, còn Toyota Vios giảm 13,1% từ 758 xe xuống 659 xe.

Ở chiều ngược lại, hai thương hiệu thuộc Thaco là Kia và Mazda duy trì mạch tăng trưởng xuyên suốt ba tháng liên tiếp. Tổng lượng tiêu thụ của Thaco Kia tăng từ 2.060 xe trong tháng 8 lên 2.846 xe vào tháng 9 và đạt 3.085 xe trong tháng 10. Cùng giai đoạn, doanh số Thaco Mazda tăng từ 2.055 xe lên 2.550 xe và chạm mức 2.704 xe trong tháng 10, qua đó giúp cả ba mẫu xe chủ lực gồm CX-5, Seltos và Sonet trụ vững trong bảng xếp hạng.