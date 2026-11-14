Bảng giá xe Honda CR-V tháng 11/2026 mới nhất

(VTC News) -

Honda CR-V là mẫu xe SUV/Crossover cỡ trung thuộc phân khúc hạng C nổi tiếng của hãng xe Honda (Nhật Bản). Honda CR-V ra mắt lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1995 với cấu hình 5 chỗ ngồi. Năm 2017, mẫu Crossover này phát triển thêm cấu hình 7 chỗ.

Honda CR-V hiện đang ở thế hệ thứ 6 (ra mắt toàn cầu từ năm 2022). Xe sở hữu diện mạo thể thao, hiện đại với những đường nét thiết kế góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn chiếu sáng LED thanh mảnh và dải đèn định vị ban ngày tạo điểm nhấn.

Thân xe có những đường gân dập nổi chạy dọc, kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch. Phía sau, cụm đèn hậu LED thiết kế đặc trưng giúp tăng khả năng nhận diện.

Honda CR-V sở hữu thiết kế mang dấu ấn thể thao. (Ảnh: Honda)

Xe có kích thước tổng thể dài 4.691 mm, rộng 1.866 mm và chiều dài cơ sở 2.701 mm ở phần lớn phiên bản. Một số phiên bản có chiều cao và khoảng sáng gầm khác biệt theo cấu hình.

Khoang cabin Honda CR-V được thiết kế theo hướng hiện đại, chú trọng sự tiện dụng và khả năng quan sát. Xe được trang bị ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto.

Khoang lái Honda CR-V. (Ảnh: Honda)

Honda CR-V tại Việt Nam có hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng tăng áp và hybrid.

Các phiên bản G, L và L AWD sử dụng động cơ 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT, trong đó bản L AWD sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Ghế bọc da. (Ảnh: Honda)

Trong khi đó, hai phiên bản e:HEV L và e:HEV RS sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 204 mã lực, đi cùng hộp số E-CVT.

Ngoài ra, Honda CR-V còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng.

Giá xe Honda CR-V tháng 11/2026 mới nhất

Trong tháng 11/2026, Honda CR-V tiếp tục được phân phối tại thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, gồm G, L, L AWD, e:HEV L và e:HEV RS. Giá bán lẻ đề xuất dao động từ 1,039-1,25 tỷ đồng.

Bảng giá niêm yết Honda CR-V tháng 11/2026 tham khảo các phiên bản như sau:

Mẫu xe Màu sắc Giá niêm yết (Đơn vị: VND) Honda CR-V G Trắng ngà/xám/đen 1.039.000.000 Honda CR-V L Đen/xám/trắng ngà/xanh/đỏ 1.099.000.000 Honda CR-V L AWD Titan/đen/xám/trắng ngà/xanh/đỏ 1.250.000.000 Honda CR-V e:HEV L Xanh/trắng ngà/xám/đen/đỏ 1.170.000.000 Honda CR-V e:HEV RS Trắng ngà/xám/đen/xanh/đỏ/trắng ngọc 1.250.000.000

Lưu ý: Giá niêm yết xe Honda CR-V tháng 11/2026 chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại các đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực đăng ký, trang bị, màu sắc và thời điểm mua xe.