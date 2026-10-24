(VTC News) -

Video: Top xe sedan hạng B được người Việt ưa chuộng hiện nay.

Hyundai Accent: 439 - 569 triệu đồng

Hyundai Accent khẳng định vị thế trên thị trường ô tô nhờ vào thiết kế trẻ trung và năng động. Với lưới tản nhiệt dạng “cascading” đặc trưng và cụm đèn LED sắc nét, mẫu xe này không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn tối ưu hóa tính khí động học, giúp cải thiện hiệu suất di chuyển và tiết kiệm nhiên liệu.

Bên trong, Hyundai Accent mang đến không gian tiện nghi với màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, cho phép kết nối dễ dàng với Apple CarPlay và Android Auto. Ghế ngồi bọc da cao cấp cùng không gian rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho cả gia đình, rất phù hợp cho những chuyến đi ngắn trong thành phố hay những hành trình dài.

Về hiệu suất, Hyundai Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe có hai tùy chọn hộp số: hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 6 cấp, mang lại trải nghiệm lái êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, lý tưởng cho điều kiện giao thông đô thị.

Với những ưu điểm nổi bật này, Hyundai Accent không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tiện nghi và hiệu suất.

Toyota Vios: 458 - 545 triệu đồng

Toyota Vios, mẫu sedan nổi bật của thương hiệu Nhật Bản, thu hút sự chú ý với thiết kế thanh lịch và hiện đại. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt lớn cùng các chi tiết mạ chrome sáng bóng, tạo nên vẻ ngoài sang trọng. Đặc biệt, đèn pha LED với chức năng điều chỉnh tự động không chỉ giúp tối ưu hóa tầm nhìn vào ban đêm mà còn nâng cao tính thẩm mỹ cho xe.

Bên trong, không gian nội thất của Vios mang đến cảm giác thoải mái với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Màn hình giải trí 9 inch, hệ thống điều hòa tự động và ghế bọc da êm ái là những điểm nhấn nổi bật. Khoang hành lý rộng rãi của xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của gia đình, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Về hiệu suất, Toyota Vios được trang bị động cơ 1.5L, cho công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Với khả năng vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, Vios trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình và những ai thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Honda City: 499 - 569 triệu đồng

Honda City sở hữu diện mạo thể thao đầy ấn tượng, thu hút ánh nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẫu xe này sở hữu lưới tản nhiệt đen bóng, đèn pha LED sắc nét và thiết kế hiện đại, tạo nên phong cách trẻ trung và năng động. Đặc biệt, phần đuôi xe được trang bị cánh lướt gió nhỏ, không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu suất khí động học.

Bên trong, Honda City mang đến không gian nội thất sang trọng và tiện nghi. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động và màn hình giải trí 8 inch tích hợp kết nối smartphone, tất cả đều hướng đến việc mang lại trải nghiệm thoải mái cho cả người lái và hành khách. Không gian rộng rãi bên trong xe đảm bảo sự thoải mái tối đa cho mọi chuyến đi.

Về hiệu suất, Honda City được trang bị động cơ 1.5L i-VTEC, cho công suất lên đến 119 mã lực, kết hợp với hộp số CVT. Động cơ này không chỉ mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt, mà còn tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng. Với những cải tiến này, Honda City hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự kết hợp giữa phong cách và hiệu suất.

Mazda2: 418 - 544 triệu đồng

Mazda2 phiên bản mới kế thừa thiết kế KODO đặc trưng, nổi bật với lưới tản nhiệt hình cánh rộng và các chi tiết đèn LED tinh tế. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà còn khẳng định vị thế của mẫu xe trong phân khúc.

Bên trong, Mazda2 gây ấn tượng với nội thất được chăm chút tỉ mỉ, sử dụng chất liệu da cao cấp và nhựa mềm, mang lại cảm giác sang trọng cho người sử dụng. Mẫu xe này còn được trang bị màn hình giải trí 7 inch, hỗ trợ cả Apple CarPlay và Android Auto, cùng với hệ thống âm thanh chất lượng, tạo ra không gian lái xe tiện nghi và thú vị.

Về hiệu suất, Mazda2 2024 được trang bị động cơ 1.5L SkyActiv-G, sản sinh công suất 110 mã lực và đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Công nghệ SkyActiv không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất mà còn tiết kiệm nhiên liệu, mang đến trải nghiệm lái thể thao đầy phấn khích cho người điều khiển.

Mitsubishi Attrage: 380 - 490 triệu đồng

Mitsubishi Attrage, mẫu sedan hạng B nổi bật với ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield”, mang đến vẻ ngoài nam tính và mạnh mẽ. Điểm nhấn của xe là hệ thống chiếu sáng hiện đại với đèn Bi-LED và dải LED ban ngày, không chỉ tăng cường hiệu quả chiếu sáng mà còn nâng cao tính thẩm mỹ.

Bên trong, khoang nội thất của Attrage được đánh giá là rộng rãi và thoáng đãng nhất trong phân khúc. Khu vực lái xe được trang bị nhiều chi tiết nâng cấp, bao gồm giao diện bảng đồng hồ mới, gương gập điện và ghế da cao cấp.

Đặc biệt, Mitsubishi Attrage là một trong những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu tại Việt Nam. Mặc dù là phiên bản số tự động, xe chỉ tiêu thụ khoảng 5,2 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp.

Để đạt được hiệu suất này, Attrage được trang bị động cơ xăng 3 xi lanh 1.2L MIVEC, sản sinh công suất 78 mã lực và mô men xoắn 100 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT INVECS-III.