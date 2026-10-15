Tổng thống Thuỵ Sĩ và phu nhân sẽ thăm Việt Nam

(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân

Quan hệ Việt Nam - Thuỵ Sĩ thời gian qua phát triển hết sức tốt đẹp. Tháng 1/2025, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2026 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Sĩ là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tại Châu Âu (kim ngạch hai chiều năm 2025 đạt 1 tỷ USD, đứng thứ 6 Châu Âu về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam).

Tính đến tháng 07/2026, Thụy Sĩ là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu và đứng thứ 20/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 244 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD.

Một số tập đoàn lớn của Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam gồm Nestlé (thực phẩm, đồ uống), Novatis/Ciba - Sandoz (hóa dược), Roche (dược phẩm), ABB (thiết bị điện, xây dựng trạm biến thế), Sulzer (cơ khí, thiết bị điện), SGS (giám định), Escatec (thiết bị điện tử), Ringier (in ấn), André/ CIE (thương mại) và một số doanh nghiệp khác…

Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, nguồn ODA Thụy Sĩ dành cho Việt Nam trên 800 triệu USD. Tháng 5/2025, Thụy Sĩ đã công bố Chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 - 2028 với số vốn ODA là 50 triệu USD.

Thụy Sĩ nổi tiếng là trung tâm đào tạo có uy tín trong lĩnh vực ngân hàng, du lịch, bảo hiểm và công nghệ cao. Hiện nay có khoảng 150 thực tập sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học Thụy Sĩ. Thuỵ Sĩ tích cực giúp đỡ Việt Nam thông qua các dự án hỗ trợ giáo dục về môi trường, quản lý và các dự án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh.

Hai nước đã ký Hiệp định về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tháng 10/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (SERI) đã ký Ý định thư về hợp tác, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.