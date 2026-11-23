Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng và Phu nhân, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11) từ ngày 27 - 28/11/2026.
Mỹ công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan đến vụ khủng bố 11/9
Thị trưởng Mamdani cho biết New York vừa công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan vụ khủng bố 11/9, nâng kho tài liệu trực tuyến của thành phố lên hơn 440.000 trang.
Video Tổng thống Iran làm việc trong bóng tối, vận động tiết kiệm điện
Iran bắt đầu áp dụng cắt điện luân phiên trên toàn quốc, trong bối cảnh những thiệt hại với cơ sở hạ tầng trọng yếu khiến căng thẳng năng lượng thêm trầm trọng.
Cận cảnh tàu 'chiến hạm Nga' trúng tập kích, phát nổ tại quân cảng Libya
Theo quan chức Libya, tàu chiến Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở thành phố Benghazi bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công bằng UAV, nghi do Ukraine thực hiện.
Thêm sự cố hệ thống làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ
Hãng hàng không Delta Air Lines gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, trong bối cảnh hàng loạt sự cố tương tự xảy ra trên khắp nước Mỹ.
Video tàu Nga nghi trúng UAV, bốc cháy dữ dội tại quân cảng Benghazi, Libya
Chưa có phản ứng ngay lập tức từ phía Nga và chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công bị nghi do máy bay không người lái gây ra.
Tin nóng thế giới hôm nay 23/11: Mỹ dọa đánh chìm tàu Iran, tàu Nga nổ tại Libya
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 23/11, cập nhật diễn biến đáng chú ý về căng thẳng Mỹ - Iran, vụ nổ trên tàu Nga tại cảng Libya và những bất đồng tại Hội nghị COP31.
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