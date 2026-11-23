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Mỹ công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan đến vụ khủng bố 11/9 Thị trưởng Mamdani cho biết New York vừa công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan vụ khủng bố 11/9, nâng kho tài liệu trực tuyến của thành phố lên hơn 440.000 trang.

Video Tổng thống Iran làm việc trong bóng tối, vận động tiết kiệm điện Iran bắt đầu áp dụng cắt điện luân phiên trên toàn quốc, trong bối cảnh những thiệt hại với cơ sở hạ tầng trọng yếu khiến căng thẳng năng lượng thêm trầm trọng.

Cận cảnh tàu 'chiến hạm Nga' trúng tập kích, phát nổ tại quân cảng Libya Theo quan chức Libya, tàu chiến Nga neo đậu tại căn cứ hải quân ở thành phố Benghazi bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công bằng UAV, nghi do Ukraine thực hiện.

Thêm sự cố hệ thống làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ Hãng hàng không Delta Air Lines gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, trong bối cảnh hàng loạt sự cố tương tự xảy ra trên khắp nước Mỹ.

Video tàu Nga nghi trúng UAV, bốc cháy dữ dội tại quân cảng Benghazi, Libya Chưa có phản ứng ngay lập tức từ phía Nga và chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công bị nghi do máy bay không người lái gây ra.