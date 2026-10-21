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Xuất bản ngày 21/10/2026 11:00 AM
Xuất bản ngày 21/10/2026 11:00 AM

Thủ tướng Ba Lan sắp thăm Việt Nam

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Reuters)

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