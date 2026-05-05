Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng thời đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Ấn Độ là nước thứ 3 trên thế giới thiết lập quan hệ ở tầm mức này với Việt Nam (sau Trung Quốc tháng 5/2008 và Nga vào tháng 7/2012).

Thời gian qua, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng củng cố thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ - một thành viên chủ chốt của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Đồng thời, mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như đổi mới sáng tạo, công nghệ trọng yếu và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo và y tế.