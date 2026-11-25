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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chăm lo văn hóa là quy tụ lòng người, biến tình yêu nước của mỗi người thành sức mạnh hành động thống nhất của cả dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đại diện cho giới văn hóa cả nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ Chiều 23/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt nữ Đại sứ, Trưởng đại diện tổ chức quốc tế ở Việt Nam Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cần góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống.