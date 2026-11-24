(VTC News) -

Chiều tối 24/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị sau vụ nổ tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội).

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm các nạn nhân trong vụ nổ cửa hàng ăn uống. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; ân cần thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện; đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện 75 ngày 24/11 của Thủ tướng về khắc phục hậu quả vụ nổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Vụ nổ xảy ra khoảng 8h ngày 24/11 với sức ép lớn khiến công trình đổ sập hoàn toàn, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hỏng.

Người dân sống cách hiện trường khoảng 300-400m cho biết nhà cửa rung nhẹ, nhiều người hoảng hốt chạy ra đường. Tiếng nổ lớn cùng khói bụi bốc lên mù mịt khiến cả khu vực náo loạn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện từ nhiều đơn vị đến hiện trường, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng động viên gia đình các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến 13h ngày 24/11, có 6 nạn nhân tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tích cực, trong đó Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.