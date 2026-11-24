(VTC News) -

Sáng 24/11, UBND 5 xã: Cần Yên, Thông Nông, Thanh Long, Trường Hà và Xuân Trường (Cao Bằng) phối hợp tổ chức sự kiện “Sắc cờ non nước - Hành trình hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà”.

Hành trình mang sắc đỏ cờ Tổ quốc giữa núi rừng biên cương, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tăng cường liên kết phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương.

Sự kiện được tổ chức thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời là dịp giới thiệu những giá trị cảnh quan, văn hóa đặc sắc của vùng đất Cao Bằng đến du khách trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc và phát động hành trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An khẳng định vẻ đẹp của hai cung đèo Nà Tềnh - Khau Cốc Chà không chỉ nằm ở cảnh quan hùng vĩ mà còn ở bản sắc văn hóa, đời sống và tình người của đồng bào các dân tộc.

Phát triển du lịch cần gắn với bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân, để người dân thực sự là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và các lãnh đạo tỉnh cùng đoàn xe xuất phát từ đèo Nà Tềnh, xã Cần Yên, di chuyển qua cung đường gần 30 km, hướng về đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường. Hành trình qua hai cung đèo dự kiến kéo dài khoảng 90 phút. Đây là dịp để người tham gia trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, những cung đường quanh co giữa đại ngàn và cảnh quan đặc trưng của vùng biên viễn.

Tại khu vực đèo Khau Cốc Chà, xã Xuân Trường, sau khi hoàn thành hành trình, các đại biểu và người tham gia tiếp tục chụp ảnh, ghi hình, giao lưu hát Then, đàn tính và thưởng thức các làn điệu dân ca truyền thống. Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hóa, tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các địa phương và du khách.

Người dân nồng nhiệt chào đón đoàn xe.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương được tổ chức với sự tham gia của đồng bào 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông đến từ 10 xóm trên địa bàn xã Xuân Trường. Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật, ẩm thực truyền thống cùng những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc, thu hút sự quan tâm của đại biểu và người tham gia hành trình.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá sản phẩm, địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa, từng bước kết nối trải nghiệm cảnh quan hai cung đèo với khám phá đời sống văn hóa cộng đồng.

Đây cũng là dịp quảng bá sản phẩm địa phương, mở rộng hướng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng gắn với việc tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.