Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội

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Thứ trưởng Bộ Công an: Kiên quyết xử lý hành vi buông lỏng quản lý văn hóa Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia.

Ngư dân Quảng Trị kể 8 giờ ôm phao, tự bơi giữa biển tìm đường sống Cố cứu tàu nhưng bất thành, anh Nguyễn Mạnh Cường chỉ kịp bám lấy chiếc phao trên tàu và tự nhủ "bằng mọi giá phải cố bơi vào bờ, phải về với gia đình".

Để người đu bám trên xe trộn bê tông đang chạy, tài xế bị phạt 28 triệu đồng Tài xế xe trộn bê tông ở Hà Nội bị phạt 28 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để công nhân đu bám bên ngoài xe đang chạy và biển số bị che lấp.

Chi tiết 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội tối 10/10 Tối nay 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá tự bơi vào bờ sau 8 giờ lênh đênh trên biển Thuyền trưởng mất tích trong vụ tàu chìm ở cửa biển Quảng Trị đã về đến nhà an toàn sau gần 8 tiếng lênh đênh trên biển và tự bơi vào bờ.