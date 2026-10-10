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Xuất bản ngày 10/10/2026 01:19 PM
Xuất bản ngày 10/10/2026 01:19 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; Dự án đường Vành đai 2,5.

Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; Dự án đường Vành đai 2,5.

Sáng 10/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành; Dự án đường Vành đai 2,5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 4
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 5
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 6
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội - 7
Việt Cường(VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-kiem-tra-cong-trinh-trong-diem-cua-ha-noi-post1340051.vov

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