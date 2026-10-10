Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình trọng điểm của Hà Nội

Việt Cường(VOV)
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Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia.
Cố cứu tàu nhưng bất thành, anh Nguyễn Mạnh Cường chỉ kịp bám lấy chiếc phao trên tàu và tự nhủ "bằng mọi giá phải cố bơi vào bờ, phải về với gia đình".
Tài xế xe trộn bê tông ở Hà Nội bị phạt 28 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để công nhân đu bám bên ngoài xe đang chạy và biển số bị che lấp.
Tối nay 10/10, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Thuyền trưởng mất tích trong vụ tàu chìm ở cửa biển Quảng Trị đã về đến nhà an toàn sau gần 8 tiếng lênh đênh trên biển và tự bơi vào bờ.
Cán bộ, công chức nghỉ Tết Đinh Mùi từ ngày 28 tháng chạp Bính Ngọ (4/2/2027), còn khu vực doanh nghiệp được lựa chọn một trong ba phương án nghỉ Tết.
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