Toàn cảnh cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội sau gần 10 tháng thi công

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát cùng đường hai đầu cầu được UBND TP Hà Nội khởi công ngày 8/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.
Tuyến dự án có điểm đầu tại Km3+504 trên đường Kỳ Vũ, thuộc phường Thượng Cát, điểm cuối tại Km8+731, kết nối với Quốc lộ 23B qua xã Thiên Lộc. Công trình được xác định là một trong những tuyến giao thông quan trọng, tạo thêm kết nối giữa khu vực phía Bắc sông Hồng với trung tâm Hà Nội.
Theo thiết kế, cầu Thượng Cát là cầu dây văng với quy mô toàn tuyến dài hơn 5,2km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 3,9km, chiều dài đường dẫn 1,3 km, đoạn vượt sông Hồng dài 780m, gồm 3 nhịp lớn. Bề rộng cầu bảo đảm 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ).
Những ngày cuối tháng 8, công trường cầu Thượng Cát đang được triển khai trên cả hai bờ sông Hồng và khu vực lòng sông. Các kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều mũi, tập trung thi công những hạng mục chính của cây cầu.
Nổi bật tại công trường là ba trụ tháp chính nằm giữa sông Hồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cầu dây văng, đồng thời là phần việc có yêu cầu kỹ thuật cao do được triển khai trong điều kiện dưới lòng sông.
Công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang chuyển sang thực hiện bệ trụ, chuẩn bị cho những bước tiếp theo của quá trình xây dựng tháp cầu.
Tại khu vực phía xã Thiên Lộc, hệ thống trụ cầu cạn cũng đang từng bước hình thành. Các mũi thi công được tổ chức đồng thời nhằm triển khai các hạng mục theo tiến độ của dự án.
Trên công trường, phương án thi công 3 ca, 4 kíp được duy trì để tăng thời gian làm việc và bảo đảm tiến độ. Các nhóm công nhân tập trung vào nhiều hạng mục như cọc khoan nhồi, bê tông trụ và đúc dầm.
Phần móng các trụ tháp chính được thi công với độ sâu khoảng 20m dưới mặt nước, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và sự phối hợp giữa các đơn vị trên công trường. Đây cũng là một trong những công đoạn phức tạp của dự án cầu dây văng.
Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tại phường Thượng Cát và xã Thiên Lộc đến nay cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công.
Theo kế hoạch, cầu Thượng Cát dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ trở thành một mắt xích trên tuyến Vành đai 3,5, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông giữa các khu vực hai bên sông Hồng và hoàn thiện thêm mạng lưới giao thông của Hà Nội.
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