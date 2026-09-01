Toàn cảnh cầu dây văng hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội sau gần 10 tháng thi công

Nổi bật tại công trường là ba trụ tháp chính nằm giữa sông Hồng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất của cầu dây văng, đồng thời là phần việc có yêu cầu kỹ thuật cao do được triển khai trong điều kiện dưới lòng sông.