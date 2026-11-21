Ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu tại vùng phát thải thấp
Luật mới bổ sung nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Từ 1/7/2027, cấm hút thuốc lá trong toàn khuôn viên cao đẳng, đại học, học viện
Từ 1/7/2027, các trường cao đẳng, đại học, học viện thuộc diện cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên, thay vì chỉ cấm trong nhà như trước.
Tạm dừng tuyển mới, điều chuyển công chức khi xây dựng phương án biên chế
Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.
Nâng số ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động lên 13 ngày/năm
Việc bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động lên 13 ngày/năm.
Thông qua Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất việc hiến, lấy, ghép bộ phận cơ thể người dưới 18 tuổi thực hiện như Luật hiện hành.
Quốc hội chốt chuyển hơn 40 km² đất và 1.057 người dân Phú Thọ về Hà Nội
Quốc hội quyết định điều chỉnh diện tích tự nhiên 40,06 km², quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ vào TP Hà Nội.
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