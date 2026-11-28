(VTC News) -

Từ tối 27/11 đến sáng 28/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to (tập trung tại khu vực phía Đông tỉnh). Cụ thể, lượng mưa tại một số trạm như sau: Ba Cung: 495mm, Ba Điền: 316mm, Ba Liên: 298mm, Sơn Hải: 296mm, Ba Vinh: 295mm, Hồ chứa nước Nuối Ngang: 291mm, Ba Giang: 286mm, Ba Dinh: 273mm, Nghĩa Trung: 229mm, Hành Dũng: 210mm.

Mưa lớn kết hợp lũ trên các sông lên nhanh khiến hàng nghìn nhà dân ở Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 10h ngày 28/11 trên các sông như sau: Trên sông Trà Khúc, tại trạm Trà Khúc: 5,09m, trên mức BĐ2: 0,09m. Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5,06m, trên BĐ3: 0,56m. Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6,18m, trên BĐ3: 0,68m.

Mưa lũ đã gây ngập trên địa bàn 21 xã, phường. Số nhà dân bị ngập là 1.691 (Phước Giang: 490, Đức Phổ: 30, Thiện Tín: 1.115, Nghĩa Hành: 48, Đình Cương: 8).

Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 83 hộ (xã Phước Giang 17 hộ, phường Đức Phổ 4 hộ, Thiện Tín 62 hộ) trong vùng ngập lụt và 12 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt.

Trên địa bàn các xã phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 127 hồ. Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 88%.

Trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 84 hồ. Hiện nay, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 94,69%.