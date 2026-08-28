Mỹ siết chuẩn, đảm bảo người xin visa không thành 'gánh nặng xã hội'

(VTC News) -

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc điều chỉnh lịch hẹn dịch vụ thị thực tại các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn cầu nhằm tạo điều kiện triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên lãnh sự, trong bối cảnh Washington tăng cường sàng lọc và thẩm tra người xin visa.

Trả lời VTC News về việc điều chỉnh lịch hẹn phỏng vấn thị thực, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “bảo vệ người dân Mỹ” bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong quá trình sàng lọc và thẩm tra đương đơn xin visa.

Theo người phát ngôn, chính sách này cũng gắn với việc đánh giá khả năng một đương đơn trở thành “gánh nặng xã hội” (public charge) theo luật và quy định của Mỹ.

“Một nước Mỹ thịnh vượng hơn đồng nghĩa với việc bảo đảm rằng những người xin visa không có khả năng trở thành gánh nặng xã hội, theo định nghĩa của luật pháp và quy định Mỹ, và không có khả năng trở nên phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng vốn dành cho những người Mỹ đủ điều kiện đang cần hỗ trợ”, người phát ngôn nói.

(Ảnh minh hoạ)

Theo người phát ngôn, ngay từ đầu năm nay, cơ quan Mỹ đã tiến hành cập nhật các hướng dẫn và chương trình đào tạo liên quan đến quy định về “public charge”. Mục tiêu là bảo đảm các nhân viên lãnh sự “được trang bị đầy đủ” để có thể đánh giá từng đương đơn xin visa một cách toàn diện và nhất quán.

Đến đầu tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo trên toàn cầu tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Theo người phát ngôn, đây là chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ lãnh sự và việc tổ chức chương trình này là lý do khiến lịch hẹn các dịch vụ thị thực phải được điều chỉnh.

Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh các đương đơn sẽ được thông báo trực tiếp nếu lịch phỏng vấn có thay đổi. “Bất cứ khi nào có thay đổi đối với lịch hẹn phỏng vấn visa, các đại sứ quán và lãnh sự quán sẽ trực tiếp thông báo cho đương đơn”, người phát ngôn nói.

Thông tin trên giúp làm rõ việc điều chỉnh lịch hẹn không đồng nghĩa Mỹ dừng toàn bộ hoạt động phỏng vấn hoặc cấp thị thực. Trước đó, thông tin đã gây lo ngại đối với những người đang chuẩn bị du lịch, công tác, du học hoặc định cư tại Mỹ. Ghi nhận từ một số người làm dịch vụ visa tại Việt Nam, chưa thấy trường hợp khách hàng bị ảnh hưởng hay rời lịch.

Các đương đơn được khuyến nghị theo dõi thông tin trên USTravelDocs và website chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM để cập nhật nếu lịch hẹn có thay đổi.