Mỹ dời lịch phỏng vấn thị thực: Khách xin visa du lịch, công tác bị ảnh hưởng?

(VTC News) -

Thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ điều chỉnh lịch hẹn phỏng vấn thị thực trên toàn cầu đang khiến nhiều người có kế hoạch tại Mỹ lo lắng. Theo thông tin được công bố, các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới đang triển khai chương trình đào tạo, tập huấn cho đội ngũ lãnh sự, khiến một số lịch phỏng vấn có thể được điều chỉnh hoặc dời sang thời điểm khác.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chị Nguyễn Hoàng Thiên Nga, Giám đốc Kinh doanh Công ty dịch vụ lữ hành Vigo Tour, cho biết việc điều chỉnh lịch có thể ảnh hưởng đến những người đang có lịch phỏng vấn, nhưng không phải toàn bộ khách hàng đều bị tác động.

Theo chị Nga, trong trường hợp ngày phỏng vấn của đương đơn trùng với thời điểm lãnh sự quán tổ chức đào tạo, phía lãnh sự sẽ gửi email thông báo và yêu cầu đương đơn đặt lại lịch. Ngược lại, nếu lịch phỏng vấn không trùng với thời gian đào tạo, đương đơn vẫn có thể tham dự bình thường.

“Hiện ngày họ đào tạo vẫn chưa được công bố. Trong trường hợp ai có lịch hẹn phỏng vấn trùng với ngày đào tạo, lãnh sự quán sẽ gửi email thông báo lịch đó bị dời và cho phép mình đặt lịch mới. Còn nếu ngày phỏng vấn của mình không trùng với ngày đào tạo thì vẫn phỏng vấn bình thường, không có vấn đề gì cả”, chị Nga nói.

(Ảnh minh hoạ)

Đại diện Vigo Tour cho biết doanh nghiệp hiện chủ yếu hỗ trợ khách hàng xin visa du lịch và công tác B1/B2. Với những khách hàng của công ty đang có lịch phỏng vấn gần nhất vào ngày 28/8, công ty chưa ghi nhận email yêu cầu thay đổi lịch.

Theo chị Nga, chương trình đào tạo lãnh sự không phải hoạt động bất thường. “Trong trang thông tin đăng cũng nói đây là chương trình đào tạo định kỳ. Trong trường hợp nếu trùng thì mới dời, còn không thì cũng không ảnh hưởng”, chị nói, đồng thời cho biết hoạt động đào tạo tương tự được Mỹ tổ chức định kỳ.

Đại diện doanh nghiệp nhận định một phần tâm lý lo lắng của khách hàng xuất phát từ thông tin về đào tạo lãnh sự xuất hiện trong bối cảnh Mỹ đang có nhiều thay đổi về chính sách visa và nhập cư. “Mọi người đang bị hiểu lầm Mỹ dừng hẳn việc phỏng vấn, nhưng thực ra chỉ dừng những ngày họ tổ chức chương trình đào tạo. Còn việc cấp visa và phỏng vấn vẫn diễn ra bình thường”, chị Nga nói.

Chị Dung Nguyễn, chuyên cung cấp dịch vụ visa tại Hà Nội cũng cho biết, theo những thông tin chính thống chị tìm hiểu từ Trung tâm hỗ trợ visa Hoa Kỳ của Đại sứ quán Mỹ, việc dừng phỏng vấn hiện mới được xác nhận đối với visa định cư. “Còn chưa có thông báo nào liên quan đến visa du lịch, công tác ngắn hạn B1, B2”, chị nói.

Theo chị Dung, các đương đơn nên theo dõi thông tin trên hai kênh chính thức là USTravelDocs và website của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hoặc TP.HCM. Đến thời điểm trao đổi, các kênh này chưa đăng thông báo về việc dừng tiếp nhận lịch hẹn đối với các nhóm visa không định cư.

“Hiện chưa có thông báo chính thức về việc dừng tiếp nhận các lịch hẹn phỏng vấn. Việc gia hạn visa và đặt lịch hẹn vẫn đang thực hiện. Chỉ có điều là lịch hẹn có thể sẽ hơi xa một chút chứ không dừng lại, không bị khủng hoảng”, chị Dung cho hay.

Chị cho biết bản thân chủ yếu hỗ trợ hồ sơ du học, công tác ngắn hạn, thăm thân và du lịch, đồng thời chưa ghi nhận khách hàng nào thuộc các nhóm này bị dời lịch phỏng vấn. “Hiện chưa có khách hàng nào bị dời lịch hẹn cả. Việc xin visa du lịch, du học vẫn bình thường”, chị nói.

Trước những thay đổi liên tục trong chính sách nhập cư của Mỹ, chị Dung cho rằng đương đơn không nên quá lo lắng khi mới chỉ có thông tin được công bố nhưng chưa được triển khai chính thức. Theo kinh nghiệm của chị, trước đây cũng từng xuất hiện những thông báo gây chú ý, song một số chính sách sau đó chưa được áp dụng. Vì vậy, chị đang tiếp tục theo dõi các nguồn thông tin chính thức để cập nhật cho khách hàng khi có thay đổi cụ thể.

Còn theo kinh nghiệm của chị Nga, trong trường hợp lịch hẹn bị dời, đương đơn về cơ bản phải đặt lại lịch. Đây cũng không phải lần đầu lãnh sự quán phải điều chỉnh lịch phỏng vấn do các sự kiện hoặc lý do đột xuất.

Việc này có thể gây ảnh hưởng nhất định với những người phải di chuyển từ các tỉnh, thành khác đến Hà Nội hoặc TP.HCM để phỏng vấn, đặc biệt khi đã đặt vé máy bay và sắp xếp các kế hoạch liên quan.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị trước đây, một số trường hợp khẩn cấp có thể được xem xét. “Có một số trường hợp ví dụ nằm trong diện phỏng vấn khẩn, hoặc có sự cố y tế hay vấn đề gì đó khẩn cấp mang tính chất nhân đạo thì có thể gửi email cho lãnh sự quán để xin không dời ngày”, chị Nga nói.

Bên cạnh việc điều chỉnh lịch, chị Nga cho rằng quá trình phỏng vấn visa Mỹ sau đợt đào tạo có thể có thêm những nội dung đánh giá mới. Theo kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng của công ty, các yêu cầu liên quan đến việc công khai tài khoản mạng xã hội trong hồ sơ đã được chú trọng hơn, đồng thời đương đơn có thể được đặt những câu hỏi khác so với trước đây.

Người Việt tại Mỹ chịu ảnh hưởng?

TS Bùi Duy Quốc Nghị, chuyên gia công nghệ người Việt tại Thung lũng Silicon, nhận định đợt điều chỉnh lịch phỏng vấn hiện ảnh hưởng trực tiếp đến người xin visa định cư, trong đó có các kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ Việt Nam đang theo diện EB-1, EB-2 hoặc EB-3.

“Người chuyển từ F-1/OPT sang H-1B có thể gặp thêm rào cản khi đơn H-1B mới thuộc phạm vi quy định hiện hành có thể phải kèm khoản thanh toán 100.000 USD, khiến doanh nghiệp Mỹ thận trọng hơn khi bảo lãnh nhân sự nước ngoài”, ông Nghị cho hay.

Du học sinh và người sử dụng visa không định cư như F-1, J-1, H-1B, L-1 hay O-1 chưa thuộc nhóm bị dừng lịch lần này, nhưng đang đối mặt với quy trình sàng lọc chặt chẽ hơn, đặc biệt là việc kiểm tra hiện diện trực tuyến. Trong khi đó, du học sinh F-1/M-1, người trao đổi J-1 và chuyên gia theo visa không định cư như H-1B, L-1, O-1 hiện chưa thuộc nhóm bị dừng lịch trong đợt này.

Tuy nhiên, các diện F, M, J, H-1B và H-4 đang phải chịu kiểm tra hiện diện trực tuyến, trong đó đương đơn được yêu cầu để tài khoản mạng xã hội ở chế độ công khai.

Theo ông Nghị, tác động đáng chú ý về dài hạn là sự dịch chuyển của dòng nhân lực công nghệ Việt-Mỹ: khi thủ tục kéo dài, mức độ bất định và chi phí bảo lãnh tăng, doanh nghiệp Mỹ có thể thận trọng hơn trong tuyển dụng quốc tế, còn kỹ sư và du học sinh Việt Nam sẽ khó hoạch định lộ trình từ học tập, nghiên cứu sang làm việc và định cư lâu dài tại Mỹ.