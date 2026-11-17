(VTC News) -

Theo kết quả cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 16/11, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ và gần thấp nhất trong sự nghiệp. Trong khi lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện cũng đối mặt với dấu hiệu suy giảm tín nhiệm ngay trong nội bộ đảng trước cuộc cạnh tranh vị trí lãnh đạo.

Cuộc khảo sát được tiến hành trong 4 ngày cho thấy chỉ 32% người Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả điều hành của ông Trump tại Nhà Trắng. Con số này gần như không thay đổi trong 4 đợt thăm dò liên tiếp của Reuters/Ipsos kể từ giữa tháng 10. Trước đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump từng giảm xuống còn 31%, mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Mức độ tín nhiệm dành cho ông Trump cũng sụt giảm đáng kể trong năm 2026, khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tác động trực tiếp đến tài chính cá nhân của người dân Mỹ, đặc biệt là việc giá nhiên liệu tăng mạnh. Những khó khăn kinh tế này góp phần khiến đảng Cộng hòa của ông Trump đánh mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 3/11.

Cũng theo khảo sát của Reuters/Ipsos, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ cuộc chiến tại Iran chỉ đạt 31%.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy những người tham gia thuộc đảng Dân chủ có ý kiến ​​trái chiều về ban lãnh đạo đảng tại Quốc hội. Trong đó, số người có đánh giá tiêu cực về lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cao hơn số người dành cho ông những nhận xét tích cực.

Trái lại, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn so với những ý kiến không thiện cảm từ thành viên trong đảng.

Khoảng 34% người tự nhận là thành viên đảng Dân chủ tham gia khảo sát cho biết họ có thiện cảm với ông Schumer. Hiện vị lãnh đạo này đang phải đối mặt với thách thức về vị trí lãnh đạo từ Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, đại diện bang Maryland và cũng thuộc đảng Dân chủ. Trong khi đó, khoảng 43% người được hỏi bày tỏ cái nhìn không thiện cảm với ông Schumer, còn 22% cho biết họ chưa từng nghe đến tên ông.

Theo Reuters, nghị sĩ đảng Dân chủ sẽ chính thức tiếp quản quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ vào tháng 1/2026. Khảo sát trực tuyến của Reuters/Ipsos được thực hiện với 1.521 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ, có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm.