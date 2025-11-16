Quá khứ vất vả, hết lòng vì con của mẹ Tuấn Hưng

(VTC News) -

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, mẹ ca sỹ Tuấn Hưng qua đời ngày 15/11, hưởng thọ 75 tuổi. Vợ chồng Tuấn Hưng đang làm các thủ tục để lo hậu sự cho mẹ.

Mẹ của Tuấn Hưng từng điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Sau một thời gian, bà được xuất viện về nhà để tiện cho người thân chăm sóc.

Chứng kiến mẹ đau đớn vì bệnh tật, giọng ca Cầu vồng khuyết cho biết anh cảm thấy xót xa, chỉ mong bà vững tâm vượt qua biến cố sức khỏe. Trong thời gian mẹ nhập viện, Tuấn Hưng gác hết các hoạt động nghệ thuật để chăm sóc mẹ.

Mẹ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

“Mẹ đau một, còn con đau xót gấp nghìn lần. Mẹ phải vững tâm vượt qua bạo bệnh nhé. Con yêu mẹ”, anh nhắn nhủ.

Hồi tháng 7, Tuấn Hưng khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt hình ảnh xuống tóc. Lý do đặc biệt khiến anh quyết định cạo trọc đầu là muốn cầu xin sức khỏe cho mẹ mình.

Tuấn Hưng nổi tiếng là nghệ sỹ yêu gia đình. Anh thường xuyên chia sẻ về vợ con, những khoảnh khắc đời thường, giản dị bên người thân thay vì ánh hào quang sân khấu. Bên cạnh vợ con, mẹ chính là người Tuấn Hưng yêu thương, coi trọng nhất trong cuộc đời. Nam ca sỹ từng khẳng định, thân mẫu là người tuyệt vời nhất.

Bà Hồng - mẹ ruột của Tuấn Hưng là người phụ nữ tần tảo, hết lòng vì con cái. Bà từng mưu sinh với gánh hàng ở chợ Đồng Xuân, dù buôn bán vất vả nhưng vẫn luôn lo cho con cái cuộc sống no đủ.

Nam ca sỹ từng tiết lộ, anh được sinh ra và nuôi lớn ở khu nghèo khổ bậc nhất Hà Nội. Gia đình nghèo nên chuyện ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn đủ đường. Thuở bé, Tuấn Hưng luôn phải theo mẹ ra chợ để buôn bán từ cân chè tới vài tranh lụa.

Tuấn Hưng từng cạo tóc vì muốn cầu xin sức khỏe cho mẹ.

"Gần như cả ngày tôi cứ chơi quanh khu vực bán hàng của mẹ, trời ấm gối đầu vào đùi mẹ, dưới đất chỉ là tấm nylon trải tạm ngủ ngon lành; nếu trời trở lạnh thì vào nhà người quen để ngủ trưa", anh từng kể.

Năm 2018, Tuấn Hưng gặp biến cố, phải hủy đêm nhạc. Sau đó, anh còn gặp tai nạn xe hơi, rơi vào tình trạng kiệt quệ kinh tế. Để chia sẻ phần nào nỗi lo với con trai, mẹ Tuấn Hưng bán một căn nhà để lấy tiền cho con làm đêm nhạc trọn vẹn nhất.

Bà Hồng hiểu suy nghĩ của con, rằng Tuấn Hưng sẽ không vì thiếu thốn hay biến cố mà tổ chức qua loa mà ngược lại càng cố gắng làm chỉn chu hơn, tốt hơn để đáp lại tình cảm quá lớn mà khán giả, bạn bè khắp nơi dành cho mình. Bà Hồng cũng tin con trai sẽ kiếm lại được số tiền đã mất.

Mẹ ruột của Tuấn Hưng là người phụ nữ tần tảo, cả đời hết lòng vì con cái.

Không chỉ giỏi buôn bán, mẹ ruột Tuấn Hưng còn đảm đang, khéo léo. Với con dâu, bà cũng là người thấu hiểu, yêu thương.

Chính vợ Tuấn Hưng từng rất nhiều lần chia sẻ về tình cảm thân thiết và biết ơn mẹ chồng: "Bà rất thương các cháu nên kiên nhẫn khi chơi với các bé. Từ khi làm dâu đến nay, mối quan hệ của tôi và mẹ chồng tốt đẹp. Tôi sinh ra trong gia đình từng được bố mẹ cưng chiều, không biết làm việc nhà. Sau khi kết hôn, tôi được mẹ chồng chỉ bảo nhiều thứ, nhất là cách vun vén cho tổ ấm”.