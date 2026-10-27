Tính năng tín đồ săn sale không nên bỏ lỡ trên iPhone

(VTC News) -

Thay vì phải mở website để kiểm tra giá mỗi ngày, người dùng iPhone có thể tận dụng tính năng theo dõi trang web trên Safari. Công cụ này cho phép người dùng đưa yêu cầu cụ thể và nhận thông báo khi phát hiện thay đổi phù hợp.

Cách theo dõi giá bằng Safari

Tính năng Notify Me trên Safari, được giới thiệu cùng iOS 27, cho phép theo dõi một số thay đổi trên website. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu thông báo khi giá tai nghe giảm xuống dưới 500.000 đồng hoặc khi sản phẩm được mở bán trở lại.

Người dùng iPhone có thể tận dụng tính năng theo dõi trang web trên Safari.

Để sử dụng, người dùng hãy thực hiện các bước sau:

Mở Safari trên iPhone.

Truy cập trang sản phẩm muốn theo dõi.

Nhấn nút menu trang trên thanh địa chỉ. Nút này có thể hiển thị dưới dạng biểu tượng mảnh ghép.

Chọn Notify Me.

Chọn yêu cầu được gợi ý hoặc nhập nội dung muốn Safari theo dõi, chẳng hạn: “Thông báo khi giá giảm xuống dưới 500.000 đồng”.

Để thay đổi tần suất Safari kiểm tra trang web, nhấn Edit và chọn khoảng thời gian phù hợp.

Nhấn dấu kiểm để hoàn tất.

Cho phép gửi thông báo nếu iPhone yêu cầu cấp quyền.

Safari sẽ kiểm tra trang theo lịch đã chọn và gửi thông báo khi phát hiện thay đổi phù hợp. Vì vậy, cảnh báo không nhất thiết xuất hiện ngay khi giá vừa giảm.

iPhone nào hỗ trợ tính năng này?

Notify Me yêu cầu Apple Intelligence và chỉ hoạt động trên các thiết bị tương thích. Những mẫu được hỗ trợ gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và dòng iPhone 16 trở lên. iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiêu chuẩn không hỗ trợ Apple Intelligence.

Nếu không thấy tùy chọn Notify Me, người dùng nên kiểm tra khả năng tương thích của thiết bị, phiên bản hệ điều hành và việc Apple Intelligence đã được bật hay chưa. Tính năng cũng phụ thuộc vào nội dung của website, nên không phải trang bán hàng nào cũng có thể theo dõi giá theo cách này.

Khi nhận được thông báo giảm giá, người mua vẫn nên kiểm tra lại sản phẩm trên website bán hàng. Cần đối chiếu đúng phiên bản, màu sắc, dung lượng và tình trạng hàng hóa, đồng thời tính cả phí vận chuyển, thuế hoặc phụ phí. Giá giảm không đồng nghĩa sản phẩm đang có mức giá thấp nhất thị trường.

Xem biến động giá bằng Chrome

Bên cạnh đó, Google Chrome cũng cho phép người dùng theo dõi giá và xem lịch sử giá của một số sản phẩm ngay trên trang web. Tính năng này hỗ trợ iPhone chạy iOS 15 trở lên, nhưng hiện chỉ khả dụng tại Mỹ.

Người dùng cần đăng nhập Chrome bằng tài khoản Google, bật đồng bộ hóa lịch sử duyệt web và tùy chọn “Cải thiện tính năng tìm kiếm và duyệt web”.

Người dùng có thể theo dõi giá sản phẩm trên iPhone.

Để theo dõi giá, người dùng hãy:

Truy cập Chrome và truy cập trang sản phẩm.

Nhấn biểu tượng Tùy chọn khác (...)

Theo dõi giá (Track Price)

Sau khi chọn sản phẩm, người dùng bấm Theo dõi (Track) >Xong (Done)

Nếu trang có mục thông tin mua sắm chi tiết, người dùng cũng có thể nhấn vào mục này ở thanh địa chỉ để xem lịch sử và khoảng giá, sau đó chọn theo dõi sản phẩm.

Chrome cần được cấp quyền gửi thông báo để báo khi giá giảm. Nếu không thấy tùy chọn theo dõi, có thể sản phẩm hoặc website chưa được hỗ trợ.

Với người dùng ngoài Mỹ, có thể thử theo dõi giá qua ứng dụng Google bằng cách tìm sản phẩm, mở thẻ Mua sắm (Shopping), chọn sản phẩm rồi bật Theo dõi giá (Track price).