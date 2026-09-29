5 tính năng Siri AI đáng thử trên iPhone

(VTC News) -

Với iOS 27, Siri được nâng cấp thành trợ lý AI dựa trên Apple Intelligence. Trợ lý này có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện thêm tác vụ giữa các ứng dụng. Thay vì chỉ trả lời những câu hỏi thông thường, Siri AI có thể tìm dữ liệu người dùng đã lưu hoặc từng trao đổi trên iPhone.

Siri AI hiện ở dạng beta và chỉ hỗ trợ trên iPhone có Apple Intelligence, gồm iPhone 15 Pro, 15 Pro Max và các mẫu iPhone 16 trở lên. Tuy nhiên, Siri AI chưa hỗ trợ tiếng Việt.

Siri AI có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và thực hiện thêm tác vụ giữa các ứng dụng. (Ảnh: AI)

Theo Apple, phiên bản mới trước mắt được triển khai bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ được hỗ trợ sẽ được bổ sung theo từng giai đoạn. Đối với người dùng Việt Nam, muốn trải nghiệm Siri AI cần chuyển vùng thiết bị sang Mỹ (hoặc vùng được hỗ trợ) và sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

Sau đó, người dùng có thể kích hoạt bằng cách vào Cài đặt (Settings) > Apple Intelligence & Siri (hoặc Siri), chọn Thử Siri AI (Beta) để bật tính năng.

Tìm lại nội dung từng được chia sẻ

Siri có thể tìm thông tin trong các ứng dụng cá nhân thay vì yêu cầu người dùng nhớ chính xác nơi đã lưu. Người dùng có thể hỏi về một bài hát, lời giới thiệu hoặc thông tin từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện để Siri tìm lại dữ liệu liên quan.

Theo Tom’s Guide, Siri đã tìm ra bài hát được một người bạn giới thiệu trong tuần trước. Siri cũng có thể tìm liên kết Spotify được chia sẻ trong cuộc trò chuyện để người dùng mở lại. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào ứng dụng và dữ liệu mà Siri được phép truy cập.

Ngoài ra, Siri AI có thể tìm một đề xuất từ người thân trong tin nhắn hoặc lấy thông tin chuyến bay của một người bạn từ email và lịch.

Xem lịch để lên kế hoạch trong ngày

Siri có thể sử dụng thông tin từ lịch cá nhân để hỗ trợ người dùng quản lý các cuộc hẹn. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Siri AI hiển thị các cuộc họp trong tuần thay vì mở từng mục trong ứng dụng Lịch.

Siri cũng có thể kết hợp thông tin cá nhân với khả năng xử lý thông tin để hỗ trợ các tác vụ như lên kế hoạch cho một sự kiện. (Ảnh: Tom’s Guide)

Siri AI cũng có thể kết hợp thông tin cá nhân với khả năng xử lý thông tin để hỗ trợ các tác vụ như lên kế hoạch cho một sự kiện hoặc chuẩn bị nội dung dựa trên lịch và dữ liệu đã lưu.

Khả năng này phụ thuộc vào dữ liệu cá nhân mà Siri được phép truy cập. Nếu một nguồn dữ liệu không được cấp quyền, thông tin từ nguồn đó có thể không xuất hiện trong kết quả.

Tìm tệp và lấy thông tin bên trong

Siri mới cũng có thể hỗ trợ tìm các tệp dựa trên mô tả của người dùng. Thay vì nhớ chính xác tên tệp, người dùng có thể mô tả tài liệu cần tìm, chẳng hạn bản trình chiếu hoặc ảnh chụp màn hình liên quan đến một công việc.

Siri AI có thể tìm những nội dung cá nhân như ảnh, email, ghi chú và tài liệu dựa trên ngữ cảnh mà người dùng cung cấp. Khi nội dung được tìm thấy hoặc đang hiển thị trên màn hình, người dùng có thể tiếp tục đặt câu hỏi hoặc yêu cầu Siri thực hiện các tác vụ liên quan trong ứng dụng.

Siri AI được Apple nâng cấp để có thể hiểu ngữ cảnh cá nhân, nhận biết nội dung trên màn hình và kết hợp khả năng của nhiều ứng dụng khi xử lý yêu cầu. Đây là điểm khác biệt so với cách Siri trước đây chủ yếu xử lý từng yêu cầu độc lập.

Siri AI có thể hiểu nội dung trên màn hình

Siri AI có thể nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình iPhone. Người dùng có thể hỏi về ảnh, tài liệu hoặc file PDF đang mở và yêu cầu Siri xử lý thông tin liên quan.

Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể hoặc cảnh vật để nhận diện và tìm kiếm thông tin. (Ảnh: AI)

Apple cho biết Siri mới có thể trả lời câu hỏi về một công thức trong ảnh, sau đó lấy danh sách nguyên liệu và thêm vào danh sách mua sắm. Như vậy, Siri AI không chỉ nhận biết nội dung trên màn hình mà còn có thể sử dụng thông tin đó để thực hiện các tác vụ tiếp theo.

Khả năng này cũng kết hợp với Visual Intelligence trong Camera. Người dùng có thể hướng camera vào một vật thể hoặc cảnh vật để nhận diện và tìm kiếm thông tin. Apple đưa ví dụ Siri AI có thể nhận biết thông tin trên hóa đơn và hỗ trợ chia tiền với bạn bè.

Tìm ảnh bằng mô tả

Apple Intelligence cho phép người dùng tìm ảnh dựa trên nội dung và ngữ cảnh thay vì phải nhớ ảnh nằm trong album nào. Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu tìm ảnh chụp tại một địa điểm hoặc trong một chuyến đi cụ thể. Siri AI có thể sử dụng dữ liệu trong thư viện ảnh để tìm những hình phù hợp.

Ví dụ, khi yêu cầu tìm “tất cả ảnh tại Đà Nẵng”, Siri có thể lọc ra các ảnh tương ứng. Sau khi tìm được ảnh, người dùng có thể tiếp tục chỉnh sửa bằng các công cụ Apple Intelligence trong ứng dụng Photos.

Trong đó, Extend sử dụng AI tạo sinh để bổ sung phần hình ảnh bên ngoài khung ban đầu, qua đó mở rộng không gian của bức ảnh và thay đổi cách bố trí chủ thể trong khung hình.