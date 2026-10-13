Hacker tăng nhiệt tủ lạnh làm hỏng thực phẩm hàng trăm siêu thị ở Pháp

(VTC News) -

Theo Reuters, một cuộc tấn công mạng quy mô lớn đã xảy ra tại hàng trăm siêu thị ở Paris, Pháp, khi tin tặc tăng nhiệt độ của tủ lạnh và tủ đông lên tới 50°C trong đêm. Hậu quả là nhiều thực phẩm bị hỏng và một số vụ hỏa hoạn đã xảy ra.

Văn phòng công tố Paris cho biết cuộc tấn công này đã ảnh hưởng đến các tủ lạnh được kết nối tại nhiều nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên toàn quốc. Thủ tướng Pháp, Sebastien Lecornu, đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp (ANSSI) tiến hành điều tra.

Pháp cũng đang phối hợp với các đối tác châu Âu, vì có khả năng các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng.

Theo Felix Aime, nhà phân tích tình báo về các mối đe dọa mạng tại Sekoia Threat Detection and Research, các quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức và Bỉ cũng đã bị tấn công.

Hệ thống siêu thị Carrefour cho biết 80 cửa hàng của họ bị ảnh hưởng, trong khi Monoprix, với khoảng 490 cửa hàng tại Pháp, cho biết 5% số cửa hàng của họ cũng bị tấn công.

Les Mousquetaires, chủ sở hữu chuỗi Intermarche, cho biết tủ lạnh tại khoảng 150 cửa hàng của họ đã bị làm nóng trong suốt sáu giờ qua đêm. Tất cả thực phẩm bị ảnh hưởng đã được loại bỏ để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Geert de Clercq, một người dân ở Paris, chứng kiến cảnh nhân viên tại một siêu thị Intermarche ném những xe đẩy đầy thực phẩm đông lạnh đã rã đông vào thùng rác, trong khi kem tan chảy tràn ra từ những hộp vỡ trên đường phố.

Giám đốc điều hành của Cooperative U, Dominique Schelcher, cho biết chuỗi siêu thị của ông cũng là mục tiêu của cuộc tấn công này. Ông nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào các thiết bị thiết yếu để bảo quản thực phẩm là một vấn đề nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ.

Hiện chưa có ước tính cụ thể về thiệt hại toàn ngành, nhưng Giám đốc điều hành của Intermarche, Thierry Cotillard, cho biết vụ tấn công này có thể gây thiệt hại “hàng chục triệu euro chỉ trong một ngày”.

Christel Delberghe, tổng giám đốc của Hiệp hội bán lẻ châu Âu Eurocommerce, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng.

Các tủ lạnh trong siêu thị thường được điều khiển bởi các bảng điều khiển có thể truy cập qua internet, cho phép các công ty bảo trì điều chỉnh từ xa. ANSSI đã phát hiện một lỗ hổng trong phần mềm của công ty Danfoss (Đan Mạch), đơn vị cung cấp hệ thống quản lý làm lạnh. Danfoss cho biết họ đã biết về sự cố này và khuyến cáo khách hàng cập nhật phần mềm.

Vụ tấn công này tương tự như các sự cố gây gián đoạn tại một số cửa hàng quân nhu của quân đội Mỹ vào tháng 8, dẫn đến thiệt hại về thực phẩm. Hiệp hội bán lẻ Pháp (Fédération du Commerce et de la Distribution - FCD) đã kêu gọi Danfoss “minh bạch hoàn toàn” về sự cố này.

Trong khi đó, nhà bán lẻ Hà Lan Ahold Delhaize cũng đang đối phó với một “vấn đề an ninh” trên mạng lưới của mình và đã tạm ngừng hoạt động một số hệ thống. Công ty này bác bỏ mối liên hệ giữa các vụ việc ở Pháp và các siêu thị của họ.