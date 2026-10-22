Loạt tính năng 'hot' của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố

Không chỉ sở hữu thiết kế màn hình gập mới, iPhone Duo còn được tích hợp nhiều cải tiến phần mềm đáng chú ý, từ hỗ trợ chụp ảnh thông minh, điều chỉnh giao diện cho đến khả năng tương thích với Apple Pencil.

Các tính năng Edge Light, Reachability cải tiến, Smart Take và khả năng hỗ trợ Apple Pencil đều là những bổ sung đáng chú ý trên iPhone Duo. (Ảnh: AppleInsider)

Dù người dùng phải chờ đến ngày 23/10 mới có thể mua sản phẩm, một số chuyên gia đánh giá đã được trải nghiệm sớm và chia sẻ những nhận xét đầu tiên về mẫu iPhone đặc biệt này.

Bên cạnh những đánh giá quen thuộc về thiết kế, màn hình và hiệu năng, các bài thử nghiệm ban đầu còn phát hiện nhiều tính năng ít được chú ý.

Edge Light biến màn hình gập thành đèn chiếu sáng khi gọi FaceTime

Một trong những tính năng thú vị của iPhone Duo là Edge Light. Khi mở hoàn toàn thiết bị, phần viền ngoài của màn hình bên trong có thể phát sáng như một vòng đèn hỗ trợ trong các cuộc gọi video FaceTime.

Về cơ bản, Edge Light giúp bổ sung ánh sáng cho khuôn mặt người dùng khi gọi video trong môi trường thiếu sáng.

Thay vì phải sử dụng đèn chiếu sáng bên ngoài, người dùng có thể tận dụng chính màn hình của iPhone Duo để cải thiện điều kiện ánh sáng khi xuất hiện trước camera.

Trước đây, tính năng này chỉ có trên một số máy Mac sử dụng chip Apple Silicon, sau khi được bổ sung trong macOS Tahoe 26.2.

Với Edge Light, iPhone Duo trở thành mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ công cụ chiếu sáng này.

Đây là một cải tiến nhỏ nhưng hữu ích, cho thấy Apple đang tìm cách tận dụng kích thước màn hình lớn của thiết bị gập để mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Tuy nhiên, Edge Light không phải tính năng duy nhất được hãng điều chỉnh dành riêng cho iPhone Duo.

Reachability được thiết kế lại cho màn hình lớn

Khi mở ra, iPhone Duo có kích thước màn hình gần với iPad mini. Không gian hiển thị rộng hơn mang lại lợi thế khi đọc nội dung, làm việc hay sử dụng nhiều ứng dụng, nhưng cũng khiến việc thao tác bằng một tay trở nên khó khăn hơn.

Để giải quyết vấn đề này, Apple dường như đã phát triển phiên bản Reachability theo chiều ngang dành riêng cho iPhone Duo.

Reachability là tính năng trợ năng được Apple giới thiệu từ năm 2014. Trên các mẫu iPhone 6 trở lên, người dùng có thể vuốt xuống từ cạnh dưới màn hình để đưa phần giao diện nằm phía trên xuống thấp hơn, giúp dễ dàng chạm tới các nút điều khiển mà không cần thay đổi cách cầm điện thoại.

Trên iPhone Duo, cơ chế này được điều chỉnh để phù hợp với màn hình rộng. Thay vì chỉ đưa giao diện xuống phía dưới, thao tác vuốt về phía cạnh trái hoặc phải có thể giúp dịch chuyển một phần giao diện sang bên tương ứng, đưa các thành phần khó tiếp cận đến gần ngón tay hơn.

Theo Wired, Apple cho biết tính năng Reachability dành cho iPhone Duo sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Nếu hoạt động như dự kiến, đây có thể là một trong những cải tiến thiết thực nhất đối với người dùng thường xuyên thao tác trên màn hình lớn.

Smart Take giúp chụp ảnh thuận tiện hơn

Khả năng chụp ảnh cũng được Apple bổ sung một tính năng mới mang tên Smart Take. Theo mô tả, iPhone Duo có thể nhận biết khi mọi người đã sẵn sàng và tự động chụp ảnh.

Điều này giúp người dùng giảm sự phụ thuộc vào bộ đếm thời gian hoặc thao tác bấm nút chụp, đặc biệt khi chụp ảnh nhóm.

Thay vì phải liên tục kiểm tra màn hình và căn thời điểm, thiết bị có thể hỗ trợ ghi lại khoảnh khắc khi những người trong khung hình đã sẵn sàng.

Ngoài ra, màn hình bên ngoài của iPhone Duo có thể hoạt động như một kính ngắm trực tiếp khi chụp ảnh.

Nhờ đó, người dùng có thể quan sát khung hình từ màn hình ngoài trong quá trình chụp, mở ra thêm cách sử dụng camera linh hoạt hơn trên thiết bị gập.

Một điểm đáng chú ý khác là iPhone Duo sẽ hỗ trợ Apple Pencil thông qua bản cập nhật iOS 27.2 sắp tới. Khả năng này đã xuất hiện trong bản Release Candidate của iOS 27.2 được phát hành hôm 20/10.

Việc hỗ trợ bút cảm ứng có thể giúp màn hình lớn của iPhone Duo hữu ích hơn cho các tác vụ ghi chú, phác thảo và chỉnh sửa nội dung.

Đây cũng là bước mở rộng đáng chú ý về khả năng sử dụng của iPhone, vốn trước đây chủ yếu tập trung vào thao tác bằng ngón tay.

iPhone Duo vẫn gặp vấn đề với ứng dụng bên thứ ba và sạc MagSafe

Dù sở hữu nhiều cải tiến dành riêng cho màn hình gập, iPhone Duo vẫn bộc lộ những hạn chế trong quá trình trải nghiệm thực tế. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là khả năng tối ưu ứng dụng của các nhà phát triển bên thứ ba.

Theo Engadget, nhiều ứng dụng khi chạy trên màn hình bên trong của iPhone Duo chưa tận dụng được toàn bộ không gian hiển thị.

Thay vì mở rộng giao diện cho phù hợp với tỷ lệ màn hình, một số ứng dụng chỉ hiển thị nội dung ở khu vực trung tâm, để lại những dải đen lớn ở hai bên. Điều này khiến lợi thế màn hình rộng của thiết bị chưa được phát huy đầy đủ, đồng thời làm trải nghiệm sử dụng thiếu liền mạch giữa các ứng dụng.

Tuy nhiên, không phải phần mềm nào cũng gặp tình trạng này. Một số ứng dụng, trong đó có Slack, đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với màn hình của iPhone Duo.

Những hạn chế liên quan đến phần mềm có thể được khắc phục thông qua các bản cập nhật iOS hoặc việc các nhà phát triển tối ưu ứng dụng.

Ngược lại, một số vấn đề về thiết kế phần cứng có thể khó xử lý hơn.

Chẳng hạn, nhà đánh giá công nghệ Arun Maini nhận thấy các bộ sạc MagSafe dạng đế để bàn có thể khiến iPhone Duo nghiêng hoặc xoay khi thiết bị đang mở hoàn toàn. Vấn đề xuất phát từ cách điện thoại gập tương tác với bộ sạc, khiến việc đặt máy ổn định trở nên khó khăn trong một số tình huống.

Dù vậy, MagSafe không phải phương thức sạc bắt buộc trên iPhone Duo. Người dùng vẫn có thể sạc thiết bị thông qua cổng USB-C, tránh tình trạng điện thoại bị nghiêng do tương tác với bộ sạc không dây.