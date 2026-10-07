Tin xe 7/10: Honda ra mắt Elevate bản nâng cấp, Chery hé lộ bán tải PHEV

(VTC News) -

Honda Elevate ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời

Ở bản nâng cấp, thiết kế ngoại thất của Elevate được tinh chỉnh lại với lưới tản nhiệt mới, trong khi logo Honda được di dời lên nắp ca-pô thay vì gắn trên lưới tản nhiệt như trước.

Honda Elevate facelift được bổ sung nhiều trang bị hiện đại.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của phiên bản cao cấp ZX+ mang đến hàng loạt tiện nghi như: làm mát hàng ghế trước và sau, camera 360 độ. Gói an toàn Honda Sensing được nâng cấp thêm tính năng Bám đuôi tốc độ thấp (Low-Speed Follow) cho hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng.

Về sức mạnh, xe vẫn duy trì khối động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít i-VTEC công suất 121 mã lực và mômen xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc vô cấp CVT.

Chery công bố thông số bán tải hybrid Stockman, dự kiến ra mắt 2027

Chery Stockman được định vị là mẫu bán tải plug-in hybrid sử dụng động cơ dầu diesel đầu tiên trên thế giới. Sự kết hợp giữa máy dầu tăng áp 2.5 lít và hệ thống mô-tơ điện mang lại tổng công suất 476 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

Chery Stockman là bán tải plug-in hybrid diesel đầu tiên trên thế giới.

Khối pin LFP dung lượng 34 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường thuần điện 96 km theo chuẩn WLTP. Xe cũng được trang bị các tính năng off-road chuyên dụng như hệ thống treo trước xương đòn kép, treo sau nhíp lá, cùng khóa vi sai ở cả phía trước, giữa và sau.

Xe dự kiến được đưa về thị trường Đông Nam Á dưới thương hiệu Jaecoo - thành viên Tập đoàn ô tô Chery (Chery Automobile) của Trung Quốc.

Mini trình làng phiên bản địa hình cho Countryman 2027

Hãng xe Anh Quốc Mini vừa ra mắt phiên bản Untamed Edition dành riêng cho mẫu SUV Countryman đời 2027, tập trung tối đa vào khả năng chinh phục địa hình. So với bản tiêu chuẩn, bản Untamed được nâng gầm thêm 15 mm, kết hợp cùng bộ lốp địa hình chuyên dụng Pirelli Scorpion All Terrain Plus cùng bộ mâm 19 inch.

Mini Countryman Untamed Edition mang phong cách off-road hầm hố.

Bên cạnh hệ dẫn động bốn bánh ALL4 trang bị tiêu chuẩn, xe cũng được hiệu chỉnh lại hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử DSC và cơ cấu đánh lái để phù hợp với những đoạn đường gồ ghề.

Tại thị trường Mỹ, Mini Countryman Untamed Edition sử dụng động cơ đốt trong sẽ có giá khởi điểm từ 45.250 USD (tương đương 1,174 tỷ đồng), và sẽ bắt đầu bàn giao cho khách hàng vào đầu năm 2027. Xe sẽ có tùy chọn thuần điện trong tương lai.