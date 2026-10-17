Tin xe 17/10: Hyundai Palisade chốt giá, MG và Wuling ra mắt xe mới tại Việt Nam

(VTC News) -

Hyundai Palisade Hybrid chốt giá từ 1,499 tỷ đồng

Hyundai Palisade giới thiệu 3 phiên bản: Prestige (1,499 tỷ đồng), Calligraphy 8 chỗ (1,689 tỷ đồng) và Calligraphy 7 chỗ (1,699 tỷ đồng).

Xe trang bị công nghệ Hyundai Turbo Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5L T-GDi cùng 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và dẫn động bốn bánh HTRAC. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe đạt từ 6,1 lít/100 km.

Hyundai Palisade Hybrid có giá khởi điểm từ 1,499 tỷ đồng.

Thiết kế của Palisade mới mang phong cách vuông vức, chiều dài tổng thể tăng thêm 70 mm đạt 5.065 mm và chiều dài cơ sở tăng lên 2.970 mm. Khoang lái sở hữu cụm màn hình kép 12,3 inch, cần số sau vô lăng, ghế bọc da Nappa, âm thanh Bose 14 loa cùng gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense thế hệ mới.

Hãng áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho hệ thống pin.

MG ra mắt bộ đôi xe mới ZS Hybrid+ và GT tại Việt Nam

MG ZS thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam với phiên bản Hybrid+ có giá 668 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng hệ thống truyền động kết hợp máy xăng 1.5L và mô-tơ điện cho ra tổng công suất 197 mã lực, đi kèm hộp số tự động 3 cấp 3-eAT và bộ pin 1,83 kWh. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên đường hỗn hợp đạt 4,53 lít/100 km. Xe trang bị đèn LED Projector, la-zăng 18 inch, cặp màn hình 12,3 inch, gói an toàn chủ động MG Pilot và đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP.

MG ZS bán ra với một phiên bản Hybrid duy nhất.

MG cũng trình làng mẫu sedan MG GT có dáng fastback coupe thể thao với 2 phiên bản: 1.5 Luxury giá 512 triệu đồng và 1.5T Premium giá 586 triệu đồng.

Bản Luxury dùng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên (109 mã lực) kết hợp hộp số CVT, trong khi bản Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L (168 mã lực, 275 Nm) cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Bản cao cấp được trang bị hệ thống an toàn MG Pilot, camera 360 độ, màn hình giải trí 10 inch và đồng hồ kỹ thuật số 7 inch.

MG GT là bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan hạng C MG5.

Wuling Darion ra mắt với giá từ 769 triệu đồng

MPV điện cỡ trung Wuling Darion chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản: Eco 450 km (giá 769 triệu đồng) và Luxury 500 km (giá 839 triệu đồng). Khách hàng tiên phong được hưởng mức giá ưu đãi lần lượt là 750 triệu và 820 triệu đồng. Darion sở hữu chiều dài tổng thể 4.920 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm, trang bị cửa trượt hai bên (bên phải chỉnh điện, bên trái chỉnh cơ) và hàng ghế thứ hai thiết kế độc lập kiểu thương gia.

Wuling Darion được định vị nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Cả hai phiên bản đều sử dụng mô-tơ điện công suất 136 mã lực cùng bộ pin lithium dung lượng 60 kWh, hỗ trợ chuẩn sạc nhanh CCS2 và sạc chậm AC. Tầm hoạt động sau mỗi lần sạc đầy đạt 450 km trên bản Eco và 500 km trên bản Luxury. Tiện nghi nội thất nổi bật với màn hình trung tâm 12,8 inch, sạc không dây 50 W, ghế lái chỉnh điện và điều hòa hai dàn lạnh.