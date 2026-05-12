Tin thế giới nổi bật trong ngày 12/5

(VTC News) -

Trong bản tin tổng hợp tin quốc tế nổi bật sáng 12/5, các diễn biến chính tập trung vào căng thẳng Mỹ - Iran, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, diễn biến mới trên tàu MV Hondius và phản ứng của Campuchia trước nghi vấn liên quan lực lượng cận vệ Thủ tướng Hun Manet.

Mỹ trừng phạt cá nhân, tổ chức hỗ trợ chuyển dầu từ Iran sang Trung Quốc

Chính phủ Mỹ ngày 11/5 công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 3 cá nhân và 9 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong số các doanh nghiệp bị trừng phạt có 4 công ty đặt tại Hong Kong (Trung Quốc), 4 công ty có trụ sở tại UAE và 1 công ty tại Oman.

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran. (Ảnh: AP)

Washington cho biết các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ban hành nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc thông qua các công ty bình phong.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Tehran nhằm cắt giảm nguồn tài chính phục vụ chương trình quân sự và hạt nhân của Iran.

Động thái mới được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Ông Trump: Thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang “nguy kịch”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang trong tình trạng “nguy kịch” sau khi Tehran đưa ra phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Washington.

Iran yêu cầu chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nối lại hoạt động bán dầu và đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tehran cũng nhấn mạnh chủ quyền đối với eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei khẳng định các yêu cầu của Tehran là “chính đáng”, trong khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, giá dầu Brent tăng hơn 3% lên trên 104 USD/thùng do lo ngại eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Thị trưởng Mỹ nhận tội làm đặc vụ cho Trung Quốc

Eileen Wang, Thị trưởng thành phố Arcadia thuộc bang California (Mỹ), nhận tội hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho Trung Quốc và có thể đối mặt án tù lên tới 10 năm.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bà Wang thừa nhận đã cùng hôn phu cũ Yaoning “Mike” Sun điều hành website U.S. News Center để đăng tải các nội dung có lợi cho Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2022.

Thị trưởng thành phố Arcadia Eileen Wang. (Ảnh: AP)

FBI cho biết nhiều bài viết được gửi sẵn thông qua nhóm WeChat có liên quan tới một số quan chức Trung Quốc.

Các công tố viên Mỹ cũng cáo buộc bà Wang từng liên hệ với John Chen - người bị FBI xác định là nhân viên tình báo cấp cao của Trung Quốc và đã bị kết án tù năm 2024.

Thông tin được công bố trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc và dự kiến thảo luận nhiều vấn đề an ninh song phương với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tàu MV Hondius rời Tây Ban Nha sau vụ bùng phát virus Hanta

Tàu du lịch MV Hondius đã rời cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife (Tây Ban Nha) để trở về Hà Lan sau vụ bùng phát virus Hanta khiến 3 người tử vong.

Theo công ty vận hành Oceanwide Expeditions, tàu dự kiến cập cảng Rotterdam vào ngày 17/5. Hiện trên tàu còn 25 thủy thủ, hai nhân viên y tế và thi thể một hành khách người Đức tử vong trong hành trình.

Sau khi cập cảng Tây Ban Nha, toàn bộ 125 hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán hoặc hồi hương. Một số hành khách sau đó tiếp tục có kết quả dương tính với virus Hanta.

WHO cho biết đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm bệnh và 1 ca nghi nhiễm liên quan tới công dân của 6 quốc gia.

Giới chức y tế thế giới nhấn mạnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện ở mức thấp và khẳng định tình hình không tương đương đại dịch COVID-19.