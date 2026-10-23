Tin thế giới hôm nay 23/10: Ông Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 23/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc ông Trump cáo buộc Iran đẩy giá dầu tăng trước bầu cử tại Mỹ, Tổng thống Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine, động đất mạnh 7 độ richter xảy ra ở Tây Tạng (Trung Quốc), Lầu Năm Góc đạt thỏa thuận sản xuất 850 chiếc F-35 trong 10 năm.

Ông Trump cáo buộc Iran đẩy giá dầu tăng trước bầu cử

Theo Arabnews, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cáo buộc Iran tìm cách đẩy giá dầu toàn cầu lên cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AA)

“Iran đang làm mọi cách có thể để đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Họ thậm chí còn dàn dựng cả những vụ tấn công giả, mìn giả và đủ thứ khác, trong khi thực tế lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện nay còn nhiều hơn cả trước khi cuộc xung đột bắt đầu”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social tối 22/10.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh. Theo Reuters, ngày 22/10, giá dầu Brent tăng khoảng 4%, đạt mức 113 USD/thùng, cao nhất trong 5 tháng, sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Tại Mỹ, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng thường trung bình trên toàn quốc ngày 22/10 ở mức 4,27 USD/gallon, tương đương 1,13 USD/lít. Mặc dù giảm khoảng 6 cent so với một tuần trước, giá xăng vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì trên ngưỡng 4 USD/gallon từ cuối tháng 7.

Tổng thống Putin hé lộ khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn với hãng tin Vesti, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.

Ông Putin nói: “Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đồng ý với điều đó”.

Đề cập cuộc gặp gần đây với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Putin cho biết Nga đã nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn ba bên về vấn đề Ukraine trong khuôn khổ tiếp xúc với Mỹ.

“Liên quan đến các cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Mỹ, chúng tôi đã nhất trí rằng sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn ba bên”, ông Putin nói.

Cơ chế đàm phán ba bên này bao gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Abu Dhabi là địa điểm được cân nhắc để tổ chức đàm phán cuộc gặp ba bên này.

Lầu Năm Góc đạt thỏa thuận sản xuất 850 chiếc F-35 trong 10 năm

Trong thông báo ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận khung có hiệu lực trong vòng một thập kỷ nhằm sản xuất 850 máy bay tiêm kích tàng hình F-35. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của văn kiện chưa được công bố do còn chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn và phân bổ ngân sách. Dòng máy bay này có ba phiên bản, với giá thành có thể vượt 100 triệu USD mỗi chiếc.

Máy bay chiến đấu F-35 được công bố vào năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Theo Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận nhằm hiện đại hóa và mở rộng chương trình F-35, đồng thời tăng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng. Đổi lại cam kết dài hạn từ chính phủ, Lockheed Martin sẽ đầu tư 7 tỷ USD vào các dự án hỗ trợ chương trình, qua đó mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả và củng cố chuỗi cung ứng. Tập đoàn dự kiến tiết kiệm hàng tỷ USD nhờ cơ chế định giá dài hạn và ưu đãi theo quy mô sản xuất.

Ngoài 850 máy bay chiến đấu, thỏa thuận còn bao gồm các điều khoản liên quan phụ tùng thay thế ban đầu, các bộ thiết bị nâng cấp, hoạt động bảo đảm kỹ thuật trong 10 năm và đơn đặt hàng từ khách hàng quốc tế. Theo tập đoàn, hiện có hơn 1.375 máy bay F-35 được triển khai trên toàn thế giới. Mỹ cũng vừa phê duyệt thương vụ bán 48 máy bay F-35 cho Ả-rập Xê-út, trị giá 24,3 tỷ USD vào tháng trước.

Động đất mạnh 7 độ richter tại Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa Xã, một trận động đất mạnh 7 độ richter đã xảy ra ở khu vực Tây Nam Tây Tạng của Trung Quốc vào khoảng 22h33 ngày 22/10, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 46 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà đổ sập.

Động đất mạnh 7 độ richter xảy ra ở Tây Tạng, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trong số những người bị thương, có 11 người trong tình trạng nguy kịch và 35 người khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra động đất, hơn 1.600 người dân địa phương được huy động tham gia công tác cứu hộ. Hàng viện trợ bao gồm 1.000 nhà ở lắp ghép sẵn, khoảng 3.000 lều và giường xếp cũng như đèn pin và quần áo mùa đông được chuyển đến khu vực này.

Tân Hoa Xã thông tin thêm hệ thống liên lạc ở một phần khu vực bị gián đoạn. Cơ quan đường sắt địa phương thực hiện nhiều biện pháp khẩn cấp để tạm dừng những chuyến tàu đi qua khu vực.