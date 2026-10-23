Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ

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Động đất rung lắc Tây Tạng dữ dội, sập hàng trăm nhà, nhiều người thương vong Trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại Tây Tạng (Trung Quốc) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 46 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà đổ sập.

Ông Zelensky rơi nước mắt, Ukraine sơ tán gia đình có trẻ em khỏi 2 nơi đặc biệt Chính quyền Ukraine mở rộng lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại Kramatorsk và Sloviansk, trong bối cảnh chiến sự tại Donetsk tiếp diễn.

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