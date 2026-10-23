Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Diệp Thảo(Nguồn: VOV.VN)
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Ông Zelensky tuyên bố Ukraine không chấp nhận nhượng thêm lãnh thổ cho Nga.
Ông Trump tuyên bố hệ thống liên lạc quân sự Starlink đã "trở lại" ở Ukraine, sau khi Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ yêu cầu Elon Musk khôi phục dịch vụ.
Trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại Tây Tạng (Trung Quốc) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 46 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà đổ sập.
Chính quyền Ukraine mở rộng lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại Kramatorsk và Sloviansk, trong bối cảnh chiến sự tại Donetsk tiếp diễn.
Tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp châu Âu và Bỉ tăng cường thương mại, đầu tư công nghệ cao và mở rộng hợp tác với Việt Nam.
Nga và Ukraine trao đổi thi thể 277 quân nhân thiệt mạng trong xung đột, trong đó Moskva bàn giao 252 tử sĩ cho Kiev và tiếp nhận 25 thi thể.
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