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Xuất bản ngày 23/10/2026 07:54 AM
Xuất bản ngày 23/10/2026 07:54 AM

Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ

Việt Nam và Bỉ không ngừng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến khoa học - công nghệ, nông nghiệp và phát triển xanh.

Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Bỉ - 1
Diệp Thảo(Nguồn: VOV.VN)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/quan-he-viet-nam-vuong-quoc-bi-post1342627.vov

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