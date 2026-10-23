Địa chấn ở Tây Tạng làm 16 người chết, Chủ tịch Tập Cận Bình lệnh cứu trợ khẩn

(VTC News) -

Khoảnh khắc căng thẳng khi trận động đất mạnh 7.0 độ richter xảy ra tại Tây Tạng.

Ngày 23/10, sau khi trận động đất mạnh 7 độ richter khiến 16 người thiệt mạng và 54 người bị thương tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ thị mọi nỗ lực cần tập trung vào công tác tìm kiếm và cứu hộ người sống sót cũng như điều trị cho những người bị thương.

“Khu vực bị ảnh hưởng nằm ở vùng cao nguyên có thời tiết lạnh. Điều cần thiết là phải theo dõi sát sao hoạt động địa chấn và biến đổi thời tiết, đồng thời triển khai hoạt động cứu hộ phù hợp để ngăn ngừa thảm họa thứ cấp”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho hay.

Ông Tập Cận Bình thông tin thêm cần phải phân bổ nguồn cung cấp cứu trợ khẩn cấp và bố trí chỗ ở hợp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đồng thời sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hại càng sớm càng tốt.

Về ứng phó ở cấp quốc gia, Văn phòng Chỉ huy cứu trợ động đất Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã nâng cấp độ ứng phó khẩn cấp đối với thảm họa động đất từ cấp 4 lên cấp 3 theo kế hoạch ứng phó động đất quốc gia.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm sau trận động đất.

Cùng ngày, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó cấp 3 về phòng ngừa thảm họa địa chất tại Tây Tạng; đồng thời, cử nhóm chuyên gia đến hiện trường hỗ trợ đánh giá nguy cơ, rà soát thảm họa địa chất thứ cấp có thể phát sinh sau động đất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho công tác cứu hộ.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, hơn 300 binh sĩ và hơn 20 xe từ Quân khu Tây Tạng cùng Lực lượng Cảnh sát vũ trang Tây Tạng được huy động đến khu vực bị ảnh hưởng trong đêm.

Trận động đất xảy ra tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) vào khoảng 22h33 ngày 22/10. Hơn 300 ngôi nhà bị sập và khoảng 20 chuồng gia súc bị hư hại.

Theo Tân Hoa Xã, lô hàng cứu trợ đầu tiên, bao gồm 1.000 nhà lắp ghép, 3.239 lều, 2.821 giường xếp, 200 bếp lò và 4 máy phát điện đã được chuyển đến vùng bị ảnh hưởng.