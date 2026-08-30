Tin nóng thế giới hôm nay 30/8: Số người chết vì lũ quét ở Nepal tiếp tục tăng

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 30/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến thông tin về thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc, trong khi Nhật Bản đối mặt với đợt mưa kỷ lục, và Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng.

Liên hợp quốc, Nepal cảnh báo mối đe dọa khí hậu sau trận lũ tàn khốc

Các sông băng ở Himalaya, nguồn cung cấp nước thiết yếu cho gần 2 tỷ người, đang tan chảy nhanh hơn do Trái đất nóng lên, đe dọa đẩy nhiều cộng đồng vào những thảm họa khó lường và tốn kém.

Người dân Nepal đang quan sát sự tàn phá sau trận lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: Reuters)

Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell cho rằng “sự sụp đổ đột ngột của sông băng và lũ quét là lời nhắc nhở đau lòng về mức độ mong manh của môi trường núi cao này”.

“Chúng ta đều biết biến đổi khí hậu, do con người đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt đang khiến những thảm kịch như thế này và rất nhiều thảm kịch khác trên khắp thế giới dễ xảy ra hơn, thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn. Những cộng đồng dễ bị tổn thương thường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, ông Stiell nói.

Tương tự, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo tình trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải hành động khẩn cấp.

“Chúng tôi luôn nhấn mạnh Nepal chỉ đóng góp chưa đến hoặc chỉ khoảng 0,01% lượng khí thải nhà kính, nhưng người dân Nepal chúng tôi lại là một trong những nạn nhân chính của biến đổi khí hậu và những tác động của nó. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo tồn hệ sinh thái Himalaya”, ông Khanal nhấn mạnh.

Số người thiệt mạng trong trận lũ quét ở Nepal tiếp tục tăng

Khoảng 3.000 người, bao gồm người Mỹ và người nước ngoài khác đang mất tích sau trận lũ lụt thảm khốc ở biên giới Nepal - Trung Quốc. Trong khi đó, có hơn 670 người thiệt mạng ở Nepal và ít nhất 16 người chết ở Trung Quốc.

Chính quyền Nepal đang chật vật để đối phó với số lượng thi thể ngày càng tăng.

Video ghi lại cảnh bé gái được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Nepal vài ngày sau trận lũ quét.

Hàng ngày, người thân của những nạn nhân thiệt mạng và mất tích trong trận lũ quét vẫn tập trung tại các trung tâm y tế và nhà xác để tìm kiếm thông tin. Các gia đình ở Mỹ và trên toàn thế giới đang chờ đợi tin tức về những du khách mất tích .

Mưa kỷ lục, gần 100.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán

Theo thông tin từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt không khí nóng và ẩm từ phía biển Nhật Bản, toàn bộ khu vực phía Đông và phía Tây nước này, điều kiện khí quyển trở nên cực kỳ bất ổn, mây mưa hình thành và liên tục bao phủ các tỉnh Fukui, Ishikawa và Gifu kể từ đêm hôm qua.

Tại tỉnh Fukui, lượng mưa tăng nhanh với tổng lượng tính đến 5h20 ngày 30/8 (giờ địa phương) lên tới 290 mm. Con số này vượt xa lượng mưa trung bình của tháng 8 hàng năm và là lượng mưa cao nhất kể từ khi thông số thời tiết được thống kê, lưu trữ tại Nhật Bản.

Kho đạn Ukraine trúng đòn tập kích gây nổ liên hoàn

Theo Kyiv Independent, tối 28/8 (theo giờ địa phương), Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) thực hiện cuộc tập vào khu vực Kiev khiến một kho đạn dược bốc cháy sau loạt vụ nổ liên hoàn và có ít nhất 37 người thiệt mạng, 42 người bị thương.

Vụ việc xảy ra tại làng Myla, thuộc huyện Bucha, cách Kiev khoảng 5 km về phía Tây, dọc tuyến đường Kiev-Chop.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy tại một nhà kho lớn ở huyện Bucha, tỉnh Kiev, Ukraine, vào ngày 29/8/2026. (Ảnh: Kyiv Independent)

Theo giới chức Ukraine, UAV Nga đánh trúng cơ sở quân sự tại đây, sau đó xảy ra cháy lớn và các vụ nổ liên tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết địa điểm bị đánh trúng là kho đạn của Ukraine, nơi lưu trữ đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và UAV.

Triều Tiên miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng

Theo KCNA, kế hoạch tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo quân đội được quyết định tại phiên họp thứ hai của Quân ủy Trung ương khóa 9 do lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 29/8.

Ông No Kwang-chol không chỉ bị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng mà còn bị giáng chức trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền, xuống vị trí Phó trưởng ban thứ nhất Ban Công nghiệp Quân giới thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, ông Kim Song-gi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Trong khi đó, quan chức cấp cao khác là cố vấn quốc phòng Pak Jong-chon được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và trở thành thành viên Bộ Chính trị.