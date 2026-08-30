Kho đạn Ukraine trúng đòn tập kích gây nổ liên hoàn, thương vong tăng cao

Theo trang Kyiv Independent, ít nhất 37 người thiệt mạng và 42 người bị thương sau cuộc tập kích bằng UAV của Nga nhằm vào khu vực Kiev tối 28/8 (theo giờ địa phương), khiến một kho đạn dược bốc cháy sau loạt vụ nổ liên hoàn.

Vụ việc xảy ra tại làng Myla, thuộc huyện Bucha, cách Kiev khoảng 5 km về phía Tây, dọc tuyến đường Kiev-Chop.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy tại một nhà kho lớn ở huyện Bucha, tỉnh Kiev, Ukraine, vào ngày 29/8/2026. (Ảnh: Kyiv Independent)

Theo giới chức Ukraine, một UAV Nga đánh trúng cơ sở quân sự tại đây, sau đó xảy ra cháy lớn và các vụ nổ liên tiếp. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết địa điểm bị đánh trúng là kho đạn của Ukraine, nơi lưu trữ đạn pháo, mìn, các loại đạn dược khác và UAV.

Những vụ nổ kéo dài khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận hiện trường.

Một người dân địa phương kể ban đầu bà nghe thấy tiếng nổ lớn khi đang ở nhà. Sau đó, các vụ nổ tiếp diễn, trong khi một cột lửa lớn bốc lên.

Một chủ doanh nghiệp địa phương cũng kể rằng thời điểm đầu, tiếng nổ xuất hiện cách nhau khoảng 20-30 giây, sau đó dồn dập hơn.

Ít nhất 130 công trình dân cư bị hư hại. Khoảng 381 người, trong đó có 59 trẻ em, đã được sơ tán khỏi khu vực.

Hơn 300 nhân viên cứu hộ Ukraine được huy động để dập lửa, xử lý hiện trường và tìm kiếm những người mất tích. Giới chức cảnh báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng.

Liên hợp quốc cho biết đang thu thập thông tin từ chính quyền địa phương, nhân chứng và các nguồn khác để xác minh hoàn cảnh vụ việc. Cơ quan này lưu ý rằng luật nhân đạo quốc tế yêu cầu các bên thực hiện mọi biện pháp khả thi để bảo vệ dân thường, trong đó có việc tránh bố trí các mục tiêu quân sự như kho đạn trong hoặc gần khu dân cư đông đúc.

Đám cháy nhà kho do trúng tập kích UAV tại quận Bucha, Kiev ngày 29/8/2026. (Ảnh: Kyiv Independent)

Ukraine điều tra khả năng vi phạm quy định về kho đạn

Sau vụ việc, giới chức Ukraine không chỉ tập trung vào cuộc tập kích mà còn đặt câu hỏi về việc vì sao kho đạn lại nằm gần khu dân cư.

Ông Zelensky cho biết luật pháp Ukraine quy định đạn dược không được lưu trữ gần nhà dân hoặc các công trình dân sự. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã mở cuộc điều tra hình sự, trong đó xem xét khả năng có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý và lưu trữ vật liệu quân sự.

Thủ tướng Serhii Koretskyi cho rằng vụ việc đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về trách nhiệm của những người quản lý cơ sở.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên trong thời gian gần đây một cơ sở chứa đạn gần Kiev bị tấn công và xảy ra nổ lớn.

Ngày 6/7, một vụ tập kích tại Vyshneve, cũng thuộc tỉnh Kiev, đã khiến 8 người thiệt mạng và 29 người bị thương theo thông tin được đăng trong bài nguồn. Sau vụ việc, giới chức Ukraine xác định một số quan chức đã phê duyệt vị trí lưu trữ không phù hợp với quy định. Một số cán bộ quản lý sau đó bị sa thải. Vụ việc tại Myla vì thế đang làm dấy lên lo ngại về khả năng các bài học từ sự cố trước đó chưa được áp dụng đầy đủ.

Nga nói gì?

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành các cuộc tập kích vào Ukraine trong đêm 28-29/8, nhưng mô tả mục tiêu ở Myla khác với cách diễn giải ban đầu của Ukraine.

Theo phía Nga, lực lượng nước này đã đánh trúng một kho chứa linh kiện và bộ phận phóng dành cho các UAV tầm xa FP-1/FP-2 tại Myla. Moskva cũng tuyên bố đã tấn công các trung tâm hậu cần và cơ sở liên quan đến sản xuất, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí của Ukraine tại Kiev và các khu vực khác.

Nga đồng thời cho biết đã tập kích các cơ sở tại cảng Mykolaiv và Izmail, cũng như một trung tâm hậu cần và các kho chứa bộ phận phục vụ tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine.

Các tuyên bố về mục tiêu quân sự của hai bên hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Nga và Ukraine thời gian gần đây đều gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ đối phương. Các mục tiêu thường được nhắm tới gồm cơ sở năng lượng, hậu cần, kho vũ khí, cảng và các cơ sở được cho là có liên quan đến hoạt động quân sự.

Riêng trong đêm 28-29/8, Ukraine cho biết Nga phóng tổng cộng 267 UAV cùng một số tên lửa vào nước này và tuyên bố lực lượng phòng không đã đánh chặn phần lớn UAV. Trong khi đó, giới chức Nga cũng báo cáo thương vong do các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine ở vùng Belgorod và Sevastopol (Crimea).